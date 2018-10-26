دوليه

نجح «الملك» ليبرون جيمس في تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز عندما قاده إلى التغلب على مضيفه فينيكس صنز 131-113، فيما استعرض ستيفن كوري مهاراته التهديفية بتسجيله 51 نقطة في سلة واشنطن ويزاردز أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد ثلاث هزائم متتالية، نجح جيمس، المتوج باللقب 3 مرات في الأدوار النهائية الثمانية الأخيرة مع ميامي هيت (2010-2014) وكليفلاند كافالييرز (2014-2018)، في قيادة فريقه الجديد المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وسجل جيمس (33 عاما) 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، لكنه لم ينه المباراة أفضل مسجل في صفوف فريقه كونه تابع الربع الأخير من مقاعد البدلاء.وقال جيمس «إنه شعور رائع بالفوز»، مضيفا «ولكن الشعور الجيد بالنسبة لنا هو أننا نعرف أن ما كنا نقوم به في المعسكر التدريبي والمباريات القليلة الأولى التي لعبناها في الموسم الحالي، أننا مستمرون في التحسن.وكان البديل لانس ستيفنسون أفضل مسجل في صفوف ليكرز برصيد 23 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف جافالي ماكغي 20 نقطة.

وواصل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الأخيرين صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والرابع هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 144-122.وفرض النجم ستيفن كوري نفسه نجما للمباراة بتسجيله 51 نقطة. وضرب كوري بقوة في الربع الأول بتسجيله 23 نقطة بينها 5 ثلاثيات، وأضاف 8 نقاط في الربع الثاني قبل أن يواصل مسلسله التهديفي في الربع الثالث، وتابع الربع الأخير من مقاعد البدلاء.

وفي المنطقة الشرقية، تابع تورونتو رابتورز بدايته القوية وحقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 112-105 بفضل 35 نقطة لنجمه العائد من الإصابة كاوهي لينارد.

عمق يوتا جاز جراح مضيفه هيوستن روكتس عندما ألحق به الهزيمة الثالثة هذا الموسم بالفوز عليه 100-89.وهي الخسارة الثالثة في أربع مباريات لهيوستن روكتس أفضل فريق في الدوري العادي الموسم الماضي والذي خسر بصعوبة الدور النهائي للمنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز 3-4.وتابع كليفلاند كافالييرز معاناته منذ رحيل نجمه جيمس، ومني بخسارته الرابعة تواليا وكانت أمام ضيفه بروكلين نتس 86-102. وفي باقي المباريات، فاز ميلووكي باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-108، وميامي هيت على نيويورك نيكس 110-87، وساكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 97-92، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 112-110، وأتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 111-104. وخسر سان انتونيو سبيرز أمام انديانا بيسرز 96-116.

