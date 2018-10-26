دوليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اول من امس فتح إجراء تأديبي بحق فريق مان يونايتد الإنكليزي، على خلفية قيام ثلاثة مشجعين بتجاوز الحواجز والدخول الى أرض الملعب خلال مباراته ضد يوفنتوس ضمن دوري الأبطال الثلاثاء. وانسل ثلاثة مشجعين الى المستطيل الأخضر لملعب أولد ترافورد، أحدهم يرتدي قميص «الشياطين الحمر» في محاولة للوصول الى نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب السابق في صفوف النادي الإنكليزي، خلال مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة. وكان الاتحاد القاري قد فرض على الفريق الإنكليزي في وقت سابق من هذا الشهر، غرامة قدرها 15 ألف يورو على خلفية تأخره في الوصول للملعب وتأجيل انطلاق مباراته ضد فالنسيا في الجولة الثانية. وتلقى يونايتد الثلاثاء خسارته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، وذلك بنتيجة 0-1 بهدف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك بعد تعادله سلبا مع فالنسيا، وفوزه بثلاثية نظيفة على يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى.