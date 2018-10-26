دوليه

يرصد إسبانيول صدارة الدوري الإسباني اليوم عندما يحل ضيفا على بلد الوليد في المرحلة العاشرة، وذلك قبل يومين من الكلاسيكو المرتقب بين الغريمين التقليديين جاره الكاتالوني برشلونة وريال مدريد.

يتخلف إسبانيول بفارق نقطة واحدة عن جاره برشلونة حامل اللقب وسيحاول مواصلة نتائجه الجيدة في المراحل الأخيرة (3 انتصارات وتعادل) لانتزاع الصدارة أو ضمان الوصافة على الأقل.بيد أن مهمة إسبانيول لن تكون سهلة أمام بلد الوليد الذي حقق انتفاضة كبيرة منذ شرائه من نجم البرازيل وريال مدريد وبرشلونة وانتر الايطالي السابق رونالدو. وقبل شرائه، كان بلد الوليد العائد هذا الموسم الى الدرجة الاولى منذ هبوطه موسم 2013-2014، يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاثة تعادلات وهزيمتين، لكنه حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأخيرة التي تلت امتلاك رونالدو لـ51 بالمئة من أسهم النادي.

وصعد بلد الوليد الى المركز السادس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر ونقطتين عن إسبانيول، وهو سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الخامس تواليا واللحاق ببرشلونة إلى الصدارة.

