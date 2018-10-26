دوليه

بلغ الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي ، بعدما جدد الأول فوزه على إنييمبا النيجيري 2-1 في الدار البيضاء، وسحق الثاني ضيفه المصري البورسعيدي 4- 0 في كينشاسا في إياب الدور نصف النهائي. وكان الرجاء البيضاوي فاز 1- 0 ذهابا في مدينة آبا النيجيرية، فيما تعادل المصري وفيتا كلوب سلبا في بور سعيد. ويقام الدور النهائي في 25 نوفمبر المقبل ذهابا في الدار البيضاء، و2 ديسمبر المقبل إيابا في كينشاسا. والتقى الفريقان في دور المجموعات (المجموعة الأولى)، فتعادلا سلبا في الجولة الأولى في الدار البيضاء، وفاز الفريق الكونغولي الديموقراطي 2- 0 في الجولة الخامسة في كينشاسا. اما حلم المصري البورسعيدي في التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه فانتهى بعدما ودع البطولة من نصف النهائي بالخسارة خارج ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي بأربعة أهداف نظيف.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جانب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن على حكم المباراة في أكثر من مناسبة مطالبين باحتساب ركلات جزاء للفريق.

