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يحل العربي ضيفا على التضامن في 05:40 مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري الممتاز. وفي التوقيت ذاته يستضيف الشباب نظيره كاظمة، حيث تأتي المباراتان في ختام الجولة.

في المباراة الاولى يطمح العربي إلى الفوز من أجل تحسين ترتيبه حيث يمتلك عشر نقاط بعد فوزه في الجولة الماضية على الجهراء 1-0. ويتطلع العربي الى الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة اليوم والتي ستشكل فارقا كبيرا معه في هذا الوقت من البطولة.

ويعول السوري حسام السيد مدرب العربي على اللاعبين: سليمان عبدالغفور ومحمد فريح وجمعة العنزي وخلف أحمد وأحمد إبراهيم ومهند الأنصاري وعلي خلف وعبدالله الشمالي وعلي مقصيد وفهد الرشيدي وحسين الموسوي.

واستفاد العربي من فترة توقف الدوري في إعادة تأهيل لاعبيه المصابين وتجهيزهم لهذه الجولة والجولة التي سبقتها من الدوري كما لعب الفريق خلال فترة التوقف ودية مع الكويت استفاد منها الطرفان، وأدى لاعبو العربي تدريباتهم يوميا وبحماس وجدية كي يظهر الفريق بصورة مغايرة من اجل تحقيق طموحات جمهوره.

ويعاني العربي في الموسم الحالي من مشكلة عدم وجود محترفين او لاعبين محليين جدد في قائمته بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للنادي ومنعه من تسجيل أي لاعبين جدد في قائمته لفترتي تسجيل متتاليتين. في المقابل يريد التضامن الذي يملك أربع نقاط أن يبتعد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط، وهو يلعب بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الشباب 4-0. وتمثل مباراة اليوم اهمية كبيرة بالنسبة للفريق حيث إن الفوز فيها سيعزز من حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز أما الخسارة فستجعله يعود مجددا للصراع من اجل البقاء. وفي المباراة الثانية يريد كاظمة ترتيب اوراقه وهو يمتلك حاليا تسع نقاط بعد تعادله في الجولة الماضية أمام السالمية 1-1. ويشكل هاجس الفاعلية الهجومية مشكلة تؤرق الجهاز الفني للبرتقالي حيث يسعى المدرب البرتغالي أنتونيو أوليفيرا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة التي تكلف الفريق كثيرا. ويقدم كاظمة في الموسم الحالي كرة قدم جماعية جيدة ويستحوذ على الكرة ويصنع هجمات خطرة إلا أن الفريق يفتقد غالبا الى اللمسة الاخيرة.

من جانبه يطمح الشباب الى التقدم في الترتيب حيث يمتلك اربع نقاط، وهو من الفرق المهددة بالهبوط حال عدم تصحيحه موقفه في الجولات المقبلة من البطولة. ويدرك الشباب حجم الفوارق الفنية بينه وبين البرتقالي إلا أنه يتسلح بطموحاته المشروعة في الفوز ساعيا الى تحقيق مفاجأة في مباراة اليوم.

