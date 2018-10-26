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وقع رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «أنوك» ورئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ أحمد الفهد امس في موسكو اتفاقيتين مع اللجنة الاولمبية الروسية. الاتفاقية الاولى بين لجنة التضامن الاولمبي التي يترأسها الفهد واللجنة الاولمبية الروسية. والهدف من هذه الاتفاقية الاستفادة من القدرات الفنية والمنشآت الرياضية في روسيا التي تملك موارد بشرية رياضية ممتازة وجبارة.

وتركز هذه الاتفاقية على البعثات للرياضيين والمدربين في الالعاب الجماعية والفردية استعدادا للالعاب الاولمبية والالعاب القارية المقبلة. والاتفاقية الثانية مع المجلس الاولمبي الاسيوي، ولها نفس أهداف الاتفاقية الاولى لكن للدول الاسيوية مع التركيز أكثر على تطوير المدربين في كل دولة تحتاج الى التطوير، وكذلك الاهتمام بالبعثات الرياضية طويلة الامد.

ووقع الفهد الاتفاقيتين مع رئيس اللجنة الاولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف.

