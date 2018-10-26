محلية

ارتقى الأزرق مركزين في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، وبات في المرتبة 157،إذ تقدم المنتخب الكويتي خطوتين الى الامام بعد خوضه مباراتين وديتين خلال شهر اكتوبر فاز في الاولى على لبنان 1 - 0 وخسر في الثانية امام استراليا 0 - 4، فيما انفرد المنتخب البلجيكي بصدارة التصنيف، بعد أن كان يتقاسمه مع المنتخب الفرنسي، بطل العالم، الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب التونسي على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية باحتلاله المركز الثاني والعشرين على العالم متقدما مركزا عن تصنيف الشهر الماضي.وتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الفرنسي حيث حصد 1733 نقطة فيما حصد المنتخب الفرنسي 1732 نقطة.

