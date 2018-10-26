محلية

نظمت عمادة شؤون الطلبة حفلاً لتكريم العميد المساعد للشؤون الطلابية السابق أ.عادل البريكي وفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصل على المركز الثاني بالبطولة العربية للجامعات لكرة الصالات والتي أقيمت اخيرا في الامارات، على مسرح مركز ابن الهيثم للتدريب برعاية وحضور مدير عام الهيئة د.علي المضف.

كما حضر حفل التكريم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية د.فاطمة الكندري ونائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.جاسم الأنصاري ونائب المدير العام للخدمات الاكاديمية المساندة د. جاسم الاستاد وعميد شؤون الطلبة د. حسين المكيمي وعدد من قياديي الهيئة وموظفي عمادة شؤون الطلبة.

وفي كلمة له خلال الحفل وجه د.المضف شكره وتقديره للبريكي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في العمادة وبصمته الواضحة في جميع الأنشطة والفعاليات التي نظمتها، كما قدم شكره لعميد شؤون الطلبة د.المكيمي وأسرة العمادة كافةً متمنياً لهم دوام التميز والتوفيق ، كما وجه د.المضف أطيب تحياته لفريق التطبيقي لكرة الصالات للمستوى المتميز الذي أظهروه خلال البطولة والتزامهم الواضح وتمثيلهم للهيئة والكويت خير تمثيل ، متمنيا لهم المزيد من النجاحات في البطولات والمنافسات الطلابية المقبلة .

من جانبه وجه د.المكيمي كلمة شكر للمحتفى به أ.البريكي ثمن فيها جهوده المخلصة طوال فترة عمله بالعمادة متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة ،ومعرباً عن فخره واعتزازه بالانجاز الذي حققه فريق التطبيقي الفائز بالمركز الثاني.واكد ان الفريق لم يألوا جهداً لإبراز صورة الهيئة في الفعاليات المختلفة محلياً واقليمياً واختتم كلمته موجهاً الشكر لرعاة الفريق خلال مشاركته في البطولة بنك بوبيان وشركة ايرييه(Errea) ،مثمناً تعاونهم البناء في إنجاح أنشطة الهيئة .

في الإطار ذاته، ثمن البريكي حضور مدير عام الهيئة ونوابه وكافة أسرة عمادة شؤون الطلبة وعلى رأسهم د.حسين المكيمي لتكريمه متمنيا التوفيق للهيئة والعمادة في جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها . وفي الختام تم تكريم المحتفى به وفريق التطبيقي لما حققوه من إنجازات .

