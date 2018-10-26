ثقافة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتب صبحي شحاتة:

هل تذكر أول كتاب وقع في يدك؟

لا أذكر طبعا أول كتاب وقع في يدي للأسف، ربما لأنني أقرأ منذ المرحلة الابتدائية، لكن أعتبر مجلة «ميكي» مثلا بألوانها الفاقعة آنذاك ورائحة طباعتها القوية المميزة كأنها رغيف خارج من الفرن في التو، وورقها الملزق في بعضه، كان ذلك سحرا بالنسبة لي، كان عالما آخر أعيشه، ولكن يمكنني تذكر ما أعتبره الكتاب الأول الذي غيرني من داخلي وكان رواية «الأخوة كرمازوف» لدوستويفسكي.

جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على مواصلة الطريق؟

أذكر في سنة حصول ماركيز على نوبل أنني حصلت على جائزة عن قصة في مسابقة أقامها نادي المنشية بشبرا وكان المحكم فيها هو د.يسري العزب وكانت الجائزة رواية ماركيز مائة عام من العزلة، ثم حصلت على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل العام2002 وحصلت على جائزة أحسن كتاب للطفل معرض القاهرة الدولي هذه السنة 2018 أما الكلمة المشجعة فلقد قالها لي الناقد د.عبد المنعم تليمة عندما قرأ روايتي الاولي « الضحك»: مزيدا من الإبداع..

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

دوستويفسكي بالطبع ثم يليه نيتشة وفي ثقافتنا يحيي حقي ستلاحظ أن الثلاثة لا يفهمون ما يكتبونه فحسب وإنما يحسونه بعمق أيضا، يرفعون الشعور إلى الفكر، أو يفكرون بمشاعرهم، إضافة إلى اهتمامهم بالإنسان وافكاره ومشاعرة وعلاقته بنفسه ومجتمعه والوجود، ناهيك عن التجديد والابتكار والدهشة في أعمالهم.

متى وكيف نشرت أول نص لك؟

في ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي نشرت قصة للأطفال على حلقتين في جريدة الجمهورية أو المساء نشرهما لي الشاعر يسري حسان بإيعاز من الكاتب محمد جبريل على ما اذكر وكنت أحضر ندوته الاسبوعية آن ذاك؟

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبح كاتباً؟

كان أبي نصفه ريفيا ونصفه عاملا، ويحمل في داخله ارثا حكائيا شعبيا كبيرا وكان يتمنى لي النجاح والترقي الاجتماعي من خلال التعليم، وكان يشجعني على شراء المجلات والكتب لكنه مات هو وأمي قبل أن يريا كتابا لي.

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

كنت أحضر ندوة في قصر ثقافة العمال في شبرا قابلت هناك مجموعة من المثقفين اليساريين منهم سعيد شعيب وناصر عراق ومحمد القدوسي وصفاء عبدالمنعم وسهير المصادفة وغيرهم صدقوا موهبتي وأمدوني بالكتب والنصائح والحب.

ما طقوسك مع الكتابة؟

أكتب في أي مكان وأي وقت، فالكتابة بالنسبة لي لعب وراحة ومتعة، ولا بد أن تكون مشاعري موجودة قبل فكري، بل هي من يقود فكري، فأعيش ما أكتبه وأحسه بعمق، الكتابة بالنسبة لي استقبال ما يرفدني به لاوعيي استقبالا كاملا دون مراجعة أو نقد وبعد الانتهاء من استقباله اتأمله بالنقد حتى يخرج كما أحب له الخروج، لذلك أنا أقرأ لا أكتب، وأتعلم من الكتابة التي صارت هي نفسي والعالم معا، ومن ثم أعيد بها إنشاء ذاتي والعالم على أسس جديدة، فالكتابة تقودني إذن ليس إلى ما أعرف وإنما إلى ما لا أعرف..

تجربة أول كتاب نشرته؟

كتاب «الحكايات الجميلة» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2006 والذي حصلت به على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل في 2002، كنت انتظر احتفاء بالكتاب وتقديمي كاتبا جديدا ومجددا لكتابة الطفل لكن لم يكتب ناقد كلمة ولم اسمع خبرا ولم يطبع مجددا رغم أنه بيع كله ولم أجد نسخة منه في مخازن الهيئة!

ماذا تعني لك الجوائز؟

إضافة اسم جديد في عالم الكتابة، تجديد دماء الثقافة، إظهار لي ككاتب وتعريف الناس بكتابي، واعتراف بكوني كاتباً جيداً، ومبلغاً من المال يتيح لي التفرغ للكتابة التي أعتبرها عملا نافعا مثلها مثل أي عمل آخر.

كتاب كنت تتمنى لو أنت كاتبه؟

«الأخوة كرامازوف» لأنها حياة أخرى ورحلة في روح العمق ذاته فأشخاص الرواية أحياء ينافسون دوستويفسكي على الظهور، ولكل منهم صوته الخاص مستقل وحر يعرف في نفسه ومجتمعه والكون، أسلوب الرواية حميمي يأتي من القلب مثقفاً بالغ الرهافة مثيراً متنوعاً، الرواية كبيره إنها بحر/ عالم لا ترغب الخروج منه، تحب أشخاصها وعوالمهم الحرة العميقة التي هي أحسن بما لا يقاس من عالمنا الحقيقي أو الذي نعتبره كذلك.

عمل تخطط لإصداره قريبًا؟

هناك مجموعة من الروايات والكتب أعمل عليها حاليًا منها «الثراء» و«عين السمكة» و«الضعف».

حكمتك التي لا تنساها ككاتب؟

أنا جميل رقيق غامض

الكتابة:

حياتي ضد موتي

خلودي بعد موتي

قوتي وفرحي وجمالي..

