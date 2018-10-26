ثقافة

وُلِدَ أناتول تيبو ـ اسمه الحقيقي ـ في باريس في 16 أبريل عام 1844م، وكان والده يعمل في بيع الكتب بمكتبة أسماها «مكتبة فرنسا» عُنِيَتْ بكل ما نُشِرَ آنذاك عن الثورة الفرنسية، فقضى الابن سِنِي نشأته الأولى ومعظم حياته مع الكتب ومريديها.

تلقى تعليمه في كلية «ستانيسلاس» وهي مدرسة كاثوليكية خاصة، وبعد تخرُّجه ساعد والدَه في عمله، وتمكَّن بعد عدة سنوات من شغل وظيفة مفهرِس وناشر مساعد في اثنتين من كبريات المكتبات الفرنسية، وفي عام 1876م تم تعيينُه أمينًا لمكتبة مجلس الشيوخ الفرنسي. أما اشتغال أناتول فرانس بالشعر والصحافة فقد بدأ في 1869م، حينما نُشرت اثنتان من قصائده لأول مرة في الموسوعة الشعرية الفرنسية «بارناسوس»، واختير ليشغل مقعد عضو لجنة تحكيم الجزء الثالث من الموسوعة عام 1875م. كتب في وقت مبكر العديدَ من المقالات بالصُّحُف والمجلات، ورغم ثقافته الواسعة لكنه لم ينشر روايته الأولى «جوكاستا والهر الضائع» إلا عام 1879 بعدما تجاوز الخامسة والثلاثين.

كما برز اسمه في قضية «دريفوس» الشهيرة التي شطرت المجتمع الفرنسي شطرين، ووقف خلالها إلى جانب الروائي الشهير زولا، دفاعا عن الحق والعدالة. كما من أبرز المؤيدين لثورة 19 في مصر ضد الاحتلال البريطاني.

ذاعت شهرته حتى بلغت الآفاق على إثر روايته «جريمة سلفستر بونار» التي نشرها عام 1881م، وجسَّد فيها شخصيته من خلال البطل، ونال تقديرًا لها جائزةً من الأكاديمية الفرنسية.

كما ألَّف روايات أخرى مهمة، من بينها: «الزنبقة الحمراء»، «تاييس»، «ثورة الملائكة»، «بستان أبيقورس»، «بلتازار» و«الآلهة عطشى».

تمَّ انتخابه لعضوية الأكاديمية الفَرنسية في يناير 1896م متحصلًا على المقعد رقم 38. واتسمت فلسفته بالحكمة والاتزان والدعوة إلى عدم المغالاة في شيء، مع نبرة سخرية لاذعة في نصوصه.

توج بجائزة نوبل في الآداب عام 1921، وتُوُفِّيَ في 12 أكتوبر عام 1924م عن ثمانين عامًا، ودُفن بالقرب من مسقط رأسه في باريس، وظلَّت غالبية أعماله مُدرَجة ضمن المؤلَّفات المحظورة بمكتبة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى عام 1966م، وتعرضت كتاباته وأفكاره في تلك الفترة لهجمات شرسة عديدة، لا سيما من خصومه السياسيين ومعارضي مذهبه الاشتراكي، الأمر الذي تزامن مع وجود مُدافِعِين أقوياء عن إرثه الفكريِّ والأدبيِّ، ومن أبرزهم الكاتب الإنجليزي جورج أورويل.

ومن أجمل أقواله:

كل كتب التاريخ التي لا تحتوي على أكاذيب مملة للغاية

الأحبة الذين يحبون بصدق لا يكتبون عن سعادتهم.

الرزين من لا يعلق آمالا على أحداث المستقبل ولا يخشاها.

البشر يحيون بالأفعال لا بالأفكار.

أفضل حماقة الحماس على حكمة اللامبالاة.

المعرفة لا شيء، أما التخيل فهو كل شيء.

الجهل والخطأ ضروريان للحياة مثل الخبز والماء.

غالبا ما تكون البراءة حظ طيب وليست فضيلة.

عندما يقال شيء بطريقة جيدة فانقله بلا تردد.

الغريزة تكفي في الفن والحب.

إذا كان لا مفر من الاختيار، أفضل أن أرتكب فعلا شائنا على ارتكاب فعلا قاسيا.

المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقة الشعور.

أجمل كلمات في العالم لا تعدو كونها أصوات لا طائل منها إذا لم تكن تفهم معناها

هؤلاء البشر كم عبدوا من آلهة، وشادوا من ممالك، واعتنقوا من مذاهب، فماذا بقي منها جميعا؟ بقي أنهم قتلوا بعضهم بعضا

الحياء خطيئة كبرى نحو الحب.

