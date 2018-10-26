دفتر أحوال

أحبط رجال جمارك المطار مساء أول امس محاولة تهريب مواد مخدرة وزجاجات خمر والاف الدولارات الى البلاد من قبل مسافر كويتي قادماً من احدى الدول العربية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي لـ«النهار» بان طائرة قادمة من احدى الدول العربية هبطت في المطار الدولي ونزول المسافرين الى مبنى ركاب T4 الجديد وخلال وقوفهم امام اجهزة التفتيش بانت على مسافر علامات الخوف والارتباك وبعد التوجه له من قبل مفتش جمركي وطلب جواز سفره وتبين بأنه مواطن وبتفتيش حقائبه يدويا عثر على 7 زجاجات خمر مستوردة ومبلغ 18 ألف دولار وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة قدر عددها بـ 120 حبة بالاضافة إلى 26 قطعة حشيش.

وبعد اخضاع المسافر للتحقيق تم احالته وكمية الممنوعات الى الجهات المختصة.

