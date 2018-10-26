دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطنين 3 سنوات مع دفع غرامة 3 الاف عن تهمة حيازة المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وقضت ببراءتهما من التهم المنسوبة اليهما.

وكانت النيابة العامة قد أوكلت الى المتهمين تهمة حيازة مشروبات كحولية ومواد مخدرة بغرض التعاطي، وقياد مركبة تحت تأثير المخدر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن ضابط الواقعة، وأثناء تواجده في نقطة تفتيش أمنية، مرت مركبة مشبوهة كان يقودها المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني، وأثناء استيقاف المركبة، قام قائد المركبة بمحاولة الفرار منه، وحين تم القبض عليهما، تم العثور على مواد مخدرة بغرض التعاطي، وعليه قضت المحكمة الكلية على المتهمين غيابياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة 3 الاف دينار عن التهم المنسوبة اليهما، وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل المتهمين، وقضت المحكمة برفض الاعتراض المقدم من المتهم الأول، وامتنعت عن النطق بالعقاب عن المتهم الثاني، على أن يقدم تعهدا يلتزم به بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، ودفع غرامة مالية مقدارها 500 دينار.

واستأنفت النيابة العامة الحكم وطالبت المحكمة بتشديد العقاب على المتهمين، حيث حضرت المحامية لولوة القلاف عن المتهمين، والتي أكدت بطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر اذن من النيابة العامة، فان كانت اجراءات القبض باطلة، تبطل معها عملية التفتيش، فما بني على باطل فهو باطل.

