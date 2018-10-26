دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أن قطاع المرور يواصل حملاته المفاجئة على مدار الساعة في جميع المناطق وعلى الطرق الرئيسية والتفاعل الفوري مع البلاغات الواردة الى غرفة عمليات 112 للحد من المخالفات المرورية والعمل على تطبيق القانون لحماية مستخدمي الطريق.

وقد نفذ قسم تنظيم حركة السير التابع لادارة مرور محافظة الفروانية حملة مفاجئة لضباط المخالفين والمستهترين حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 4 اشخاص وتم حجز مركباتهم وتحويلهم الى نظارة المرور.

ومن جانبها قامت ادارة العمليات بعمل عدة حملات على عدد من المحافظات وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير (8) مخالفات مرورية وحجز (5) مركبات ومخالفة واحدة تحميل ركاب ومخالفة واحدة شروط تصريح تاكسي وتحويل عدد (3) أشخاص الى نظارة المرور بالاضافة الى ضبط شخص دون سن الثامنة عشرة وتحويله الى الاحداث.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد وآداب وقوانين المرور واللوحات الارشادية لعدم الوقوع في المخالفات مؤكدة على تواصل الحملات المرورية على مدار الساعة لتحقيق الأمن والأمان للجميع.

