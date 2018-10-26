دفتر أحوال

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطن من الاتصال بطليقته وازعاجها ومضايقتها والقيام بسبها وتهديدها.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما قررته الشاكية في التحقيقات من انه في يوم الواقعه قام المتهم وهو طليقها بالاتصال بها هاتفيا وقد تلفظ عليها بالفاظ مسيئة وهددها، وقد قررت بأنه توجد عدة خلافات بينها وبين طليقها وتوجد هناك دعاوى احوال شخصية قائمة بينهما وقررت بان المتهم قد عاود الاتصال عليها وتهديدها مرة اخرى.

وبسؤال المتهم بالتحقيقات عن التهمة المسنوبة اليه انكرها وقرر بأنه استخدم الهاتف الخاص بأحد اصدقائه للاتصال بها وبأنه توجد عدة خلافات بينهما ولم يقم بالتلفظ بأي من الالفاظ التي ذكرتها الشاكية في شكواها.

وحضر المحامي فهد الهدية من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم ثبوت التهمة في حق موكله وببطلان الاعتراف المنسوب له بصحيفة الاتهام.

