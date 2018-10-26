دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي والزامها بعرض شهادة مواطن على لجنة معادلة الشهادات الاجنبية، بعد أن كانت الوزارة قد امتنعت عن عرض شهادة المواطن على اللجنة المختصة.

حيث أن محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى المقدمة من المواطن صاحب الشهادة والتي رفعها ضد وزارة التعليم العالي بسبب رفضها عرض شهادته الحاصل عليها من احدى الجامعات الاجنبية على لجنة معادلة الشهادات، وقام المواطن بطلب الاستئناف على الحكم، وحضر المحامي مبارك الخشاب موكلا عنه، حيث أكد أمام محكمة الاستئناف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال إن القرار الصادر عن الجامعات الأجنبية قد حدد الاختصاص بنظر المؤهل ومعادلته للجنة معادلة الشهادات دون سواها وهو ما يتعين معه على ادارة المعادلات عرض الشهادة على اللجنة وان عدم عرض المؤهل على اللجنة يمثل قرارا سلبيا بالامتناع تختص بنظره والفصل فيه الدائرة الادارية ذلك أن الادارة لم يخول بنظر المعادلة وانما بالعرض فقط على اللجنة بصفتها المنوط بها دون غيرها بنظر المؤهل ومعادلته باعتبار أن اختصاصها فني بحت.

وقد طعنت الوزارة على هذا الحكم بالتمييز وتم الرد على أسباب الطعن بمذكرة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأثناء نظر الطعن أمام محكمة التمييز حضر المحامي مبارك الخشاب وصمم على دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة آنفة الذكر - وطلب رفض الطعن وقد قضت محكمة التمييز برفض الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي بالزام وزارة التعليم العالي بعرض الشهادة على اللجنة المختصة.

