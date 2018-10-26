دفتر أحوال

قضت الدائرة الجزائية الاولى «شكاوى محامين» بمعاقبة محامي بعقوبة الوقف لمدة ستة اشهر تأديبيا لاخلاله بواجبات مهنته وتقاعسه عن رفع دعوى نقل ملكية عقار لـ«سيدة اعمال».

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية خولة مبارك الحساوي عن سيدة الاعمال مؤكدة ان النيابة العامة اقامت دعوى امام مجلس تأديب المحامين بالمحكمة الكلية ضد المحامي المشكو في حقه واسندت اليه بصفته محاميا وكيلا عن موكلتها سيدة الاعمال بموجب توكيل رسمي اخل بواجبات مهنته بأن تقاعس عن رفع الدعوى المكلف بها من قبل الشاكية رغم قيامها بتسليمه مبلغ الاتعاب والرسوم باجمالي 58 ألف دينار الا انه لم يقم برفع الدعوى حتى قامت بالغاء الوكالة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه قد استقر في يقينها وفي وجدانها ان المحامي قد اخل بواجبات واصول وشرف مهنة المحاماة بتقاعسه عن رفع الدعوى المكلف بها من قبل الشاكية بنقل ملكية العقار المبين بالاوراق ، رغم استلامه لمبلغ مقداره 58 الف دينار منها لقاء اتعاب ورسوم الدعوى ، وعدم بيان مال تلك الاموال او رد باقي المستحق منها للشاكية بقصد الاستيلاء عليها واستهانته بأبسط القيم في اداء عمله يتعين ان يتحلى بها كمحامٍ وهو المسلك الذي من شأنه وجوب مساءلته عنه تأديبيا لينال جزاء فعله حماية لمهنة المحاماة وقطعا لدابر كل شبهة يمكن ان تعلق بها.

