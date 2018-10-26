الاخيرة

يا غائبا عنا الغداة بِذاتِهِ

ما غاب من أَسَرَ الورىَ بِصِفاتهِ

كلٌّ يُرَدِّدُ ذكره مُتَسائلاً،

ما بالهُ لم يأتِ في ميقاته؟

قَمَرٌ مضَى نحو الأفول فلن نَرَى

تلك السِّمات الغُرْ في بَسَماتِهِ

لم تَتْرك الدنيا لنا من صاحب

نَتَلَمَّسُ الخبرات في قَسَمَاتِهِ

ما زال هذا الموت في أفْعالهِ

متربصِّاً للمرء في طَرُقاتهِ

يا صاحباً كان السُّرورُ حليفَنا

بِوُجُودِهِ فَمَضَى الرَّدىَ بِحَيَاتِهِ

نزل السَّقام به فَأضْعَفَ عُوده

وأضاف أمرُ الله من غَمَراتِهِ

وتَتَابَعَتْ طَرُقُ العلاج كثيرةً

لكنه لم ينتفع بِأسَاتِهِ

كُتِبَ الفراق ولم نجد غير الأسى

من ينقذ المحزون من آهاتهِ؟

رحم الإله أبا قتيبة إنما

نلقى نقاء الروح في جَلَساتِهِ

ترك الجميعَ على صَعِيدٍ واحدٍ

كلٌّ يلاقي الويلَ من عَبَراتهِ

والموت مكتوبٌ على كلِّ الورى

لا يَتْركْ الإنسان في غَفَلاَتهِ

جاء النذيرُ وأرْدَفَتْهُ رَجَّةٌ

تُنسي حليف النوم طول سُباتِهِ

وتوالت الأخبارُ حتى جاوزت

من مضربُ الأمثال وقع أناتهِ

هذا المبطط قد تَلَقَّى فجأة

في يومه ما حَلَّ من أزَمَاتِهِ

فبكى الفقيدَ خَليلَه ووكيلَه

ومُرَدَّدَ المأثور من حسناتِهِ

وأتى على رغم المفاوز كلها

عَجِلاً إلينا تاركا لِفَلاتهِ

جاء المبَطّط دون بُطءٍ نحونا

يسعى لجمع الشمل قبل شتاتهِ

وأطل ترمُقُه العيونُ وقد بدا

والحزن كلُّ الحزْنِ في نظراتهِ

فأفاض في مدح الفقيد وإننا

لنرى دليل الصدق في كلماتِهِ

وأضاف قولا ما سمعنا مثله

كالسِّحرِ، أين السحرُ من نفثاتهِ؟

يدعو إلى العمل الرشيد فإنه

يُنجِي سريع الخَطْوِ من عَثَراتهِ

ويقول كونوا عصبة لا تنثني

مهما أتى للدهر من غِرَّاته

وتكاتفوا إن التكاتُفَ بينكمْ

لا شيء كالمألوف من خَيْراتهِ

واحموا البلاد من التَّفَرُّقِ إنه

ما عاش منْ وَطَنِ بدون حُماتِهِ

يا أيها الجمعُ الكريم أبُثّكم

حُزْني، وقلبي مثلُكُمْ بِشِكاتهِ

رحم الإله فقيدنا وأناله

ما نالت الأبرار من رحماتهِ



صَحْبَ الثلاثاء الكرام أصَبْتُمُ

هدف الحقيقة من جميع جهاتهِ

واختُرتُمُ رَجُلاً له من فضله

ما يجعل التوفيق في عَزَمَاتِهِ

فهد الحساوي من نراه دائما

كالليث في إقدامه وثَبَاتِهِ

قم راشدا يا فهد وأغرس أرضنا

غرساً نَرى التوفيق من ثمراتهِ

بادر فإن الجِدَّ آن أوانُهُ

واكتب سطور النور في صفحاتهِ

إنا عرفنا فيك أنك قادرٌ

أكرِمْ بمن يُثْنَى على قُدُراتِهِ

قم بالرفاق جميعهم نحو العلا

وفلاحُ كل الأمر في مرقاتِهِ

إني على العهد القديم ولم أكن

ممن يَضيِعُ الودُّ في غدواتهِ

أهدي لكُمْ نُصْحي وأبْذَلُ نحوكم

ما كان مثل الدر في صدفاتهِ

تا الله لا أنسى زمانا ضَمَّنا

وأظلنا ببهائه وعظاتِهِ

أهْلَ الكويت بلادُكم قَدْ جَاوزتْ

ما ضم هذا الكونْ في جَنَباتهِ

طوَّفتُ في طولِ البلاد وعَرْضِها

لم ألق نبعا للوفاء كهاتِهِ

إن حلها ضَيف يَحِلُّ معزَّزا

ويحار جَاري النطق في لهَوَاتهِ

فيكم أمير الخير أكبر قدوة

دوماً، وما نلقاه من نَفَحَاتهِ

يَزن الأمورَ بخيرها وبِشرها

فالخيرُ كلُّ الخير في نيَّاتِهِ

ولقد نوى لكم المسير على هدىَ

فخذوا الطريق على مدى خُطَواتهِ

لا زال يرقُبُ جَدَّكُمْ ونشاطكمْ

والشعب يسمو في سُمُوِّ وِلاتهِ

أنتم لها فإلى المعالي شمِّروا

فالجد يُهدي المرء زهوَ حياتهِ

فامضوا جميعا لا يُكّدِّرُ صفوَكُمْ

أمر، يَتيه المرءُ في حَسَراتِهِ

قيلت في حفل تنصيب الأستاذ المهندس

فهد عبدالله الحساوي وكيلاً للمبطط الكبدي

