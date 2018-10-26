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تساقطت كتل ثلجية على العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق متفرقة من البلاد جراء عاصفة مطيرة مصحوبة برياح قوية، مما أسفر عن وفاة شخص وأضرار في بعض المباني والسيارات.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية المركزية إن العاصفة الناجمة عن منخفض جوي مصدره البحر الأسود، قد تسببت في سقوط مطر غزير مع حبات بَرَد ذات حجم كبير غزت صورها مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت الوكالة بوفاة أحد المواطنين (60 عاما) جراء إصابته بصعقة كهربائية جراء العاصفة في قرية المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان. وأسفر تساقط الكتل الثلجية التي شبهها البعض بالقذائف إلى تهشم نوافذ ووجهات زجاجية لبعض المباني والسيارات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأدت الرياح القوية التي وصلت سرعتها 80 كيلومترا إلى سقوط بعض الأشجار، ما سبب زحمة سير على بعض الطرقات.

