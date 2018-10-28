الأولى

أرسلت الامانة العامة لمجلس الامة الدعوات الرسمية لحفل الافتتاح والجلسة الاولى لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر حيث سيبدأ الحفل بالنطق السامي والخطاب الاميري، ثم كلمة لرئيس مجلس الامة وأخرى لرئيس الحكومة وبعدها ترفع الجلسة ومن ثم تعقد الجلسة الاولى للدخول في جدول الاعمال بانتخاب امين السر والمراقب ثم الانتقال لمناقشة استجواب سمو رئيس الحكومة المقدم من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير والذي من المتوقع ان يكون في جلسة سرية ثم مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المقدم من النائب رياض العدساني.

ونص جدول الاعمال ان يأخذ الرئيس مرزوق الغانم رأي النواب بشأن تكملة الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وكذلك انتخابات اعضاء اللجان البرلمانية حيث من المتوقع ان تستمر الجلسة الى وقت متأخر من الليل وربما تصل الى فجر يوم الاربعاء او يتم تأجيلها الى الجلسة القادمة.

وعلمت النهار من مصدر مطلع ان هناك اتفاقا حكوميا نيابيا على عدم اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي وستحضر الحكومة وقت التصويت بوزيرين او ثلاثة لتبعد نفسها عن الاحراج.

وكشف المصدر ان الحكومة أعطت موافقة مبدئية بعدم موافقتها على اسقاط عضوية النائبين حتى الآن، ولكن ربما تتغير كل تلك الاتفاقات اثناء الجلسة او قبلها بساعات حيث يسعى عدد من النواب الموافقين على اسقاط العضوية لاحراج الطرفين عبر تقديم طلب لاحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية.

من جهة اخرى كشف مصدر نيابي لـالنهار ان هناك خلافات واسعة ظهرت على السطح بين النواب المستجوبين لسمو رئيس الحكومة والنائبين الحربش والطبطبائي اللذين أوصلا رسالة برفضهما التطرق لقضيتهما بالاستجواب لانه ربما يؤثر على رأي الحكومة وتصويتها على اسقاط عضويتهما حيث ان الاستجواب يسبق مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بقضيتهما. وستبدأ اللجنة التشريعية اليوم مناقشة اسقاط عضوية الطبطبائي والحربش اثر صدور الحكم القضائي النهائي البات في قضية دخول المجلس. بالاضافة الى مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج لا يحملون الجنسية الكويتية، وكذلك مناقشة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية.

من جانبها، تستكمل اللجنة المالية اليوم بحث الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، وكذلك مقرر لها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

بدورها، تصوت اللجنة الصحية اليوم على دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى هيئة القوى العاملة، من جهتها، تبحث لجنة الاحلال وأزمة التوظيف قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، للخروج بتقرير وتوصيات ترفع الى المجلس.