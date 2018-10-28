الأولى

الموسوعة الاملائية للصغار التي وضعها مدير مركز الابداع اللغوي الاستاذ حمزة الخياط، أثبتت في اليوم الأول من طرحها للجمهور أن العمل الجاد، والفكر الخلاق لا يزالان يحظيان بالاهتمام البالغ من قبل المواطنين بمختلف مشاربهم، حيث توافد امس آلاف المواطنين على مقر المركز في الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية لتسلم الموسوعة، ضمن حملة الكويت تستاهل التي تقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

الحملة التي تستهدف توزيع 100 ألف نسخة من الموسوعة تقاطر عليها المواطنون من كل حدب وصوب، لدرجة دفعت مدير مركز الإبداع اللغوي ومؤلف الموسوعة حمزة الخياط الى القول: ان الحضور الكبير اليوم دليل على حرص واهتمام المجتمع الكويتي بالتعليم، مضيفا تجمع اليوم (أمس) يعتبر الاكبر على مستوى الكويت والوطن العربي في سبيل القضاء على التعثر الدراسي في اللغة العربية.

وأشار إلى ان الموسوعة تعد الاولى من نوعها في الوطن العربي وتتميز بالتشويق والإثارة والمتعة العقلية والتسلية التي تناسب طفل الإنترنت الذي لا يحتاج الى كتاب تقليدي، ولذلك لابد ان نوفر له وسيلة تشويق في الكتاب، مبينا ان الموسوعة الإملائية عبارة عن 7 اجزاء يتكون كل منها من 70 صفحة، لافتا الى انه لكي تؤتي ثمارها فان على الأب والأم الجلوس مع ابنائهم نصف ساعة يوميا.

من جانبه، اعرب وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار عن سعادته بحضور حفل توزيع الموسوعة والإقبال اللامحدود من اولياء الأمور للحصول عليها.

واكد ان وزارة التربية تحرص على دعم الخبرات القيمة التي تسهم في نمو فكر الطلبة وتحفزهم على الدراسة، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على دعم فكرة انشاء اكاديمية لصعوبات التعلم التي اعلن عنها الأستاذ حمزة الخياط.