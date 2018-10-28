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كشف مساعد مدير البرنامج الإنشائي للتخطيط والتصميم والمتابعة د. محمد صادق لـالنهار ان الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية يحتوي على مستشفى جامعي يتسع لحوالي 700 سرير، بالإضافة الى المراكز والمباني المساندة وذات الصلة بالمشروع الذي يشتمل على عدة مكونات منها البنية التحتية وتحديث الهيكل الأساسي للمدينة الطبية، بالإضافة الى كليات الطب، والصيدلة، والطب المساعد، والصحة العامة، وطب الأسنان، والصيدلة، مشيرا الى وجود دراسات لانشاء كلية خاصة بالتمريض ضمن المشروع. ولفت الى ان ضخامة المشروع واهميته فرضت ان يكون هناك تحالف لشركات عالمية ومحلية تتولى عملية التصميم والتنفيذ بلغ عددها 5 شركات، مشيرا إلى أن عقد تصميم الحرم الطبي انطلق منذ سبتمبر الماضي بمدة تصل الى 7 سنوات بحيث تخصص 3 سنوات لمرحلة التصميم و4 للتنفيذ.

وأوضح د. صادق أن تصميم الحرم الطبي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يتكون من عدة حزم منها حزمة البنية التحتية وحزمة الكليات وحزمة المستشفى وهذه الحزم تم الاتفاق على تصميمها خلال 3 سنوات، وسوف يتم أولاً طرح حزمة البنية التحتية التي من الممكن أن لا تأخذ كامل المدة وسيتم البدء بالتنفيذ مباشرة أثناء الانتهاء من مرحلة التصميم من دون انتظار انتهاء باقي الحزم.

وعن مميزات الحرم الطبي كشف عن أهم ما يميز الحرم الطبي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية انه المشروع الأول في الكويت الذي يحتوي على حرم شامل يخدم منتسبيه كمدينة تعليمية، كما هي الحال في الدول الأوروبية وأميركا، وتجتمع به جميع التخصصات الطبية والتعليمية، موضحاً أن الفكره أتت بأن يكون حرما شاملا مستقلا بذاته يعتمد على جميع المتطلبات بداخله من الناحية التعليمية والتنفيذية والعملية.

وأشار د. صادق إلى ان الحرم الطبي الذي يحتوي على كل الكليات الطبية وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الطب المساعد وكلية الصحة العامة، مضيفاً بأن هناك خطة مستقبلية بما يسمى بـ (التوسع المستقبلي) لإنشاء كلية التمريض ومن الممكن أن يعاد النظر في مكونات التوسعة المستقبلية، موضحا أن الحرم الطبي يحتوي على مستشفى تعليمي متخصص يسع 700 سرير، ومراكز بحثية، وسكنا لأعضاء الهيئة التمريضية ولمرافقي المرضى.