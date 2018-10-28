الأولى

بدأت وزارة المالية بتنفيذ سياسة متشددة للتدقيق والمراقبة على ميزانيات المؤسسات والجهات الحكومية بهدف توفير أقصى درجات الحماية للمال العام ووقف الهدر غير المبرر.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فقد بدأت الوزارة بتشكيل لجان للتدقيق والمخاطر في المؤسسات العامة تضم كفاءات وطنية متخصصة في مجال الرقابة والتدقيق. وفي هذا السياق شكل وزير المالية د. نايف الحجرف لجنة للتدقيق والمخاطر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء حقوقي د. أسعد الرويح وتضم في عضويتها كلاً من: سعد الخراز، العميد ركن حقوقي عادل الجسمي، محمد القطان، بدر الحمد وعبدالله الهاجري. وتتلخص مهام أجهزة الرقابة في التدقيق والفحص الشامل لجميع أوجه نشاط المؤسسة سواء المالية أو الإدارية أو الفنية، ودراسة التقارير الدورية لنشاط الإدارات ومقارنتها مع الخطط المرسومة والتحقق من مستويات تنفيذ الأهداف المحددة وطلب الإيضاحات اللازمة بالانحرافات وإعطاء الرأي. فضلا عن تدقيق جميع عمليات الصرف والقبض وعدم قبول الصرف لأي مبلغ لا تتوافر فيه شروط الصرف المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومراعاة الالتزام بالإجراءات المعتمدة بالنظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي اللامركزي، واختبار عمليات التسجيل والترحيل في السجلات المحاسبية الرئيسة والمساعدة والتحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية والإحصائية المستخرجة منها، بالإضافة الى المساهمة والإشراف على جميع عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خلال السنة وفي نهاية السنة، ومتابعة إجراءات تصفية الأرصدة الموقوفة، ومتابعة أعمال اللجان المشكلة في المؤسسة والتحقق من أداء واجباتها بصورة سليمة ودون تأخير، وتدقيق البيانات الختامية للمنشأة ومتابعة استكمال متطلبات إعدادها.

كما يسند الى لجان الرقابة مهام مراجعة وفحص إجراءات ومتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة بصورة دورية وفي ضوء المستجدات بهدف تطوير هذه الأنظمة، ومتابعة اللجان التحقيقية والدعاوى والحث على إنجازها.