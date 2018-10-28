الأولى

في رسالة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية والمخاطر الجيولوجية حذرت الباحثة دلال الصانع من احتمال تعرض الكويت لخطر حدوث هبوطات او انهيارات ارضية مثل التي تم رصدها في منطقة الظهر التي تعرضت خلال الـ 30 سنة الماضية الى 8 هبوطات.

ومن خلال الدراسة أثبتت الباحثة علميا ان الظاهرة تتزايد نسبة ظهورها كلما اتجهنا إلى الجنوب والجنوب الغربي للبلاد. وأشارت إلى أن «الهبوطات الأرضية»، منتشرة في بعض الطبقات الأرضية وهي في الجنوب أكثر من الشمال، وفي الغرب أكثر من الشرق، وذلك يرجع إلى وجود فوهات أو كهوف في طبقة الدمام وهي احدى الطبقات الجيولوجية في الكويت، كونها طبقة صخرية متآكلة من قديم الزمان، وتأثرت بعوامل هيدرولوجية تتعلق بحركة المياه مثل الأمطار والسيول وتغيرات المياه في مجرى المياه تحت الأرض.

وأكدت أن الخطر يكمن في أن هذه الظاهرة تحدث فجأة، مشيرة الى انه في كل دول العالم هناك خطط طوارئ توضع حال حدوث الظاهرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

واوضحت أنها قامت بدراسات مستفيضة لتحديد اسباب المشكلة وطرق معالجتها، لافتة إلى أن تلك الهبوطات يرجع تكوينها إلى عمليات جيولوجية تراكمية، ونتيجة تآكل الطبقة الصخرية بفعل التحرك البطيء للمياه الجوفية، وبمضي الزمن يتكون تجويف تندفع إليه السيول مضيفة مزيداً من العمق.

وأضافت أن تغير ارتفاع منسوب المياه الجوفية وكميتها في باطن الأرض ووجود صدوع قديمة بالإضافة لحركة الأرض نتيجة الهزات الأرضية المتكررة في مناطق تواجد الكهوف وان كانت صغيرة في الحجم وسمك الطبقة الجيولوجية التي تعلوها قد يؤدي الى تسارع هذه الظاهرة. ولفتت إلى أن الخريطة المعدة من خلال الدراسة العلمية مهمة لأصحاب القرار والجهات التنفيذية في البلد فهي تعد مفتاحاً مهما لاتخاذ القرارات التنموية وأهميتها في الدرجة الأولى تعود لوزارة الاسكان في تحديد المدن السكنية والمشاريع التنموية، مشيرة إلى أن الدراسة في اتخاذ القرار توضح ما اذا كانت المنطقة خطرة او معتدلة أو عالية الخطورة، ومن ثم تقود الجهة المسؤولة بعمل التحريات والفحوصات المناسبة للتربة والأعماق للتأكد من نسبة الخطر الفعلية والحاجة الفعلية لأخذ التدابير الازمة ان كانت في تصميم منشأه أو تحديد نوع استخدام الأرض. ونوهت إلى أن الخريطة التوضيحية هي تصنيف عام لخطورة المنطقة ولا تحدد نسبة الخطر الفعلية لمناطق الهبوطات الأرضية.