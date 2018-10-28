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المنامة الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أن التعاون العسكري والأمني مع قطر لم يتأثر بالخلافات السياسية معها مشددا على أن مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدوله وهو ما يتقاطع مع تأكيدات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بأن دور مجلس التعاون لن ينتهي.

وفيما اكد الجبير على دعم تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي فقد قال نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد إن التحالف الذي يعرف باسم الناتو العربي سيكون عملانيا العام المقبل...(طالع ص 18).

وفي كلمته أمام منتدى حوار المنامة في دورته الـ14 قال الجبير إن مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لدينا خلاف مع قطر ولكن حاولنا ألا يؤثر ذلك على المجلس، لدينا تنسيق عسكري لم يتأثر مع الخلاف مع قطر وأكد الوزير السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي ضمنت عدم تأثر التعاون العسكري والأمني بينها بالخلافات السياسية مع قطر. موضحا أن هناك عددا من الضباط القطريين في القواعد العسكرية في البحرين، والعكس صحيح بوجود ضباط خليجيين بقاعدة العديد القطرية. مضيفا إلى أن تحل المشكلة القطرية نحاول حد أثرها على دول الخليج.

ونفى وزير الخارجية السعودي وجود تخوف حول مصير المنطقة مؤكدا انها ستكون أكثر ازدهارا ولكن المشكلة هي كيفية التعامل مع إيران وإبعادها عن التدخل في المنطقة. إلا أنه أشار إلى أن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا يمكن تجاوزها من خلال القيادة الجيدة والاستمرارية والمقاربة. وأوضح أن منطقة الشرق الاوسط تشهد نزاعات كثيرة وحربا على الارهاب مستمرة منذ سنوات وتلك النزاعات تقودها محاولات لتغيير النظام الاقليمي والسيطرة على الشرق الاوسط.

من جهة ثانية قال الجبير نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخراً مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر.. المناقشات مستمرة وتركز على وضع إطار عمل.

وقال الجبير إن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفا هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا وأضاف سياسة إدارة ترامب عقلانية وواقعية ودول الخليج تدعمه.

من جهته كشف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد امس أن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يعرف إعلاميا بـ الناتو العربي سيصبح في طور العمل العام المقبل.

وأكد على أهمية التحالفات والشراكات بين الدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج، لضمان الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة مشيرا إلى أهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل لشرق أوسط مستقر ومزدهر وخال من النزاعات يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي.

الى ذلك اكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي أن دور مجلس التعاون الخليجي لن ينتهي، وأن الدول الأعضاء فيه حريصة عليه.

من جهة ثانية قال بن علوي، إن دور السلطنة في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتوقف على ما تقـوم به الإدارة الأميركية في صفقة القرن. وكان بن علوي قال في حديث متلفز نحن لسنا حقيقة وسطاء إطلاقا، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيس في مساعدة الطرفين ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين والجميع ويعطي المنطقة فرصة من الراحة بدل الخلافات والصراعات الموجودة، إنما نحن نقدم ما نسميه التيسير.