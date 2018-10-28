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المنامة - الوكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن بلاده تقف في وجه إيران، التي تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح وتخالف القوانين الدولية مؤكدا ان واشنطن ملتزمة بدعم شركائها في الشرق الاوسط.

وتابع ماتيس «ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى».. وأضاف في كلمة امام منتدى «حوار المنامة» الـ14 أن إيران تهدد الملاحة البحرية، وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تطويرها لبرنامجها النووي. وأكد الوزير الأميركي، أن الشراكة مع دول الخليج مستمرة وأساسية، وأنه يتم العمل مع الشركاء لتأمين الاستقرار للمنطقة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن روسيا التي تعزز نفوذها في سورية بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد «لايمكن أن تحلّ محل» الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقال ماتيس، في تصريحات معدة سلفا إن «انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية». وأضاف «أريد أن يكون ذلك واضحا: وجود روسيا في المنطقة لايمكن أن يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط ..التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ». وتابع ماتيس «ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى».