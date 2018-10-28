الأولى

كشف مصدر مطلع في برنامج هيكلة القوى العاملة عن فرز بيانات ما بين 2500 إلى 3000 ملف من ملفات العمالة الوطنية في القطاع الخاص ممن تقدموا خلال إيقاف الأثر الرجعي لصرف دعم العمالة.

وأوضح أن رواتب الأثر الرجعي لدعم العمالة ستكون في حسابات المستحقين قبل مطلع العام 2019، مشيرا إلى أن قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة سيتضح غدا خلال اجتماعات اللجنة الصحية وشؤون العمل في مجلس الأمة.

ولفت إلى أن 50% من موظفي برنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة يرفضون رفضا باتا قرار الدمج ، موضحا أن 100 موظف من الهيكلة وهيئة القوى العاملة تقدموا باستقالاتهم منذ إعلان قرار الدمج ، مؤكدا أن هذا القرار فيه إجحاف بالحقوق الوظيفية للموظفين وسيؤثر سلباً على ترقياتهم ونيلهم الدرجات الوظيفية المستحقة.