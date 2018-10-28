الأولى

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا حدد بموجبه نموذجاً إلكترونياً جديداً لتراخيص المحال التجارية والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس: إن القرار تضمن ان «يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق به ويلغى العمل بكل النماذج المعمول بها حاليا».

وذكرت أن المادة الثانية نصت على أن «يعمل بالقرار من 2 يناير المقبل وتعتبر الفترة من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ تنفيذه فترة انتقالية.

وأشارت (التجارة) إلى أن الترخيص الالكتروني يهدف الى تسهيل استخراج الرخص بحيث يمكن استخراجها الكترونيا ودفع رسومها عن طريق خدمة الدفع الالكتروني (كي.نت) كما أنها مؤمنة بشكل كامل باستخدام رموز الاستجابة السريعة خاصة لكل رخصة تتيح للوزارة الاطلاع على حالة الترخيص الكترونيا.

واكدت ان القرار يأتي استكمالا لتطوير خدمات الوزارة وتحويل جميع معاملاتها الورقية إلى معاملات الكترونية مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها وتعديلها الكترونيا اضافة إلى الاستعلام عن السجل التجاري الكترونيا وكذلك اصدار حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال.