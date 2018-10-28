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اوصى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتشكيل لجنة عاجلة لبحث بدائل للرعي وايجاد حلول لمربي الثروة الحيوانية في ضوء انشاء هيئة للمحميات الطبيعية تختص باعادة تأهيل البيئة الكويتية. وقالت الهيئة العامة للزراعة في بيان لها أمس: إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده أخيرا الوزير الجبري مع ممثلين عن الهيئة ومربي الثروة الحيوانية لبحث البدائل وايجاد الحلول لهم.

واضافت أن مربي الثروة الحيوانية استعرضوا خلال الاجتماع مطالبهم التي تمثلت بطلب افادة الهيئة عن عقود انشاء المحميات الطبيعة وطلب دراسة وتخطيط اراضي الكويت وتخصيص مساحات اكبر للرعي واشراكهم في قرارات انشاء المحميات الطبيعية.

من جانب آخر قالت الهيئة في البيان ان الوزير الجبري والمتخصصين في الهيئة وعضو مجلس الامة عبدالله فهاد اجتمعوا مع ممثلين عن المجلس البلدي ولجنه شؤون البيئة وأعضاء من الجمعيات البيئية لمناقشة موضوع منتزه الشيخ زايد.

وأضافت أن أعضاء الجمعيات البيئية استعرضوا أهمية المنتزه معتبرين اياه رئة الكويت و يتحتم المحافظة عليه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تطويره.

وذكرت أن الوزير الجبري أوصى باتخاذ اللازم نحو مخاطبة مجلس الوزراء لامكانية دارسة اعادة النظر في تخصيص المنتزه لمصلحة المشروعات السياحية كما أوصى بدارسة امكانية تخصيص موقع بديل للمدينة الترفيهية.