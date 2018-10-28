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يجري رجال المباحث الجنائية تحقيقا موسعا مع عصابة رباعية من الجنسية المصرية عثر بحوزتها على «فلاش ميموري» واجهزة كمبيوتر واقراص ممغنطة تحتوي على معلومات كاملة عن جميع المواطنين والمقيمين الـ «VIP» حصلوا عليها من اقاربهم العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان مواطنا تقدم الى الجهات الامنية افاد بانه اتفق مع وافد مصري على شراء «فلاش ميموري» يحوي بيانات كاملة عن جميع المواطنين والمقيمين الـ «VIP» مقابل 200 دينار، وبعد البحث والتحري من قبل المباحث الجنائية تبين ان وراء ذلك عصابة مكونة من 4 وافدين من الجنسية المصرية فتم عمل كمين للمتهم الاول وضبطه باحد الاسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية، وخلال التحقيق معه اعترف بانه ضمن عصابة رباعية تم ضبط افرادها جميعا بعد ان حاول زعيمها الهرب عبر المطار ولكن القي القبض عليه قبل مغادرته البلاد.

وخلال التحقيق معهم اعترفوا بانهم يحصلون على المعلومات من اصدقائهم العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية حيث يقومون بوضع المعلومات التى تحوي الاسماء الكاملة للمواطنين والمواطنات وارقام التليفونات والارقام المدنية والرقم المركزي وعمل ورتب للعسكريين ومناصبهم وعنوان السكن في اقراص ممغنطة وفلاشات ميموري وبيعها على اصحاب الشركات باسعار مابين 300 - 500 دينار. واكد المصدر ان التحقيق مستمر مع افراد العصابة لمعرفة الاشخاص الذين يزودونهم بالمعلومات وكشف الشركات التي قامت بشراء المعلومات.