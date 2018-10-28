وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى ساهلي زويدي عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة انتخابها وادائها اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى سير فريدريك ناثايل بالنتين حاكم عام سينت فينسنت وغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم الازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

