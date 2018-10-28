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النائب الأول بحث وبارلي «هاتفياً» مواضيع مشتركة


بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أول من أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية بجمهورية فرنسا الصديقة فلورانس بارلي المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه تم خلال الاتصال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع المشتركة، مشيرة إلى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جهتها أعربت الوزيرة الفرنسية بحسب البيان عن تمنايتها لدولة الكويت بالتوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين.


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