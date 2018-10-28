وطن النهار

نالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح المركز الثاني في انتخابات مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان حيث حصلت على 31 صوتا، في حين نال صاحب المركز الأول عبد المنعم منصور الحر 32 صوتا، وذلك خلال الجمعية العمومية العاشرة للجمعية التي حملت عنوان « دورة د. أمين مكي مدني» واستضافتها القاهرة خلال 24 - 25 أكتوبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات نفع عام ومجتمع مدني من مختلف الدول العربية، كما تم انتخاب مها البرجس بصفتها ممثلة لمنظمة الخط الإنساني في الكويت ونالت 26 صوتا، وقد كان قد ترشح 23 عضوا لاختيار 20 من بينهم هم على التوالي: د.الفاضل بن الناصر بالضيافي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أ.بوبكر لركو، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، د. حافظ أبو سعدة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، د.حامد فضل الله السودان/ألمانيا، حسن موسى، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، خالد الحوسني، الجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، د. سهام الفريح الكويت الجمعية الوطنية لحماية الطفل، سيد عثمان الشيخ ماء العينين، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا، ضياء الشمري، العراق/النمسا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، د.عبد الباسط بن حسن،تونس، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الاله بن عبد السلام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الجليل يوسف علي عبد الله، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. عبد المنعم الحر، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، علاء شلبي مصر، فضل علي عبد الله، اليمن، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، محسن عوض، مصر، محمد سالم الكعبي، الجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، الامارات، محمد فائق مصر، مختار بن سعيد، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مها البرجس، الكويت، منظمة الخط الإنساني، كما تم اختيار كل من راسم السيد الأتاسي، و محمد الحميد بلكوش كعضوي احتياط.

