وطن النهار

أكدت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أنها تحرص على المضي قدما في رعاية الأيتام والاهتمام بهم وتربيتهم ، في ظل كفالتها لـ 1031 يتيماً.

وأضاف المطيري: أن دور نماء للزكاة والتنمية المجتمعية لا يقتصر على توزيع الكفالات للأيتام، بل نحرص على رعايتهم رعاية شاملة، وكذلك نؤلي الجانب النفسي اهتماما خاصا، ونقدم للأيتام في الأعياد الهدايا والألعاب، فنحن نتحدث عن أطفال صغار يحتاجون إلى معاملة إنسانية خاصة بجانب الدعم المادي، ونقوم بدورنا بتوثيق هذه الرحلات وإرسال التقارير للكفلاء.

وأوضح المطيري أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بالترفيه عن الأيتام من خلال الرحلات المختلفة التي تساهم في دمج الأيتام في المجتمع، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحفز اليتيم لتحقيق ذاته وطموحاته، حيث سيرت رحلة للأيتام إلى مركز كيدزانيا وأخرى إلى طفل المستقبل وثالثة إلى المركز العلمي كما شارك أيتام نماء في المارثون الرياضي والذي أقيم تحت شعار « صحتي في رياضتي» وقدمت لهم الكسوة والعيدية.

و قال مدير إدارة شؤون وخدمات المستفيدين في نماء فهد زيد المطيري أن الإسلام حث على رعاية اليتيم وتوفير حاجاته ومتطلباته، وجعل النفقة عليه خير نفقة ينفقها المسلم يرجو ثوابها من عند الله. وبين المطيري أن نماء تعمل من خلال العديد من الفعاليات على دمج الأيتام في المجتمع وزيادة مشاركتهم المجتمعية والعائلية، وخلق أجواء نفسية ملائمة للمساعدة في الحد من الضغوطات النفسية والاجتماعية، داعياً المتبرعين الكرام إلى الاطلاع على المشروعات التنموية لنماء للزكاة والتنمية المجتمعية عبر التبرع الإلكتروني الآمن والموثوق namaakw.net، أو عبر الاتصال بخدمة المتبرعين على الخط الساخن 1888833 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.

