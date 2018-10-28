وطن النهار

أكد مساعد مدير البرنامج الإنشائي للتخطيط والتصميم والمتابعة د. محمد صادق ان الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعيه يحتوي على مستشفى جامعي يتسع لحوالي 700 سرير، بالإضافة الى المراكز والمباني المساندة وذات الصلة للمشروع الذي يشتمل على عدة مكونات منها البنية التحتية وتحديث الهيكل الأساسي للمدينة الطبية، بالإضافة الى الكليات مثل الطب، والصيدلة ، والطب المساعد، والصحة العامة ، وطب الأسنان، الى جانب ان هناك دراسات ان تنشأ كلية خاصه للتمريض ضمن المشروع ، مبينا ان ضخامة المشروع واهميته فرضت ان يكون هناك تحالف لشركات عالميه ومحليه تتولى عملية التصميم والتنفيذ بلغ عددها 5 شركات للعقد الذي يعد من اهم المشاريع داخل مدينة صباح السالم الجامعية.

ولفت إلى أن عقد تصميم الحرم الطبي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي بمدة تصل الى 7 سنوات بحيث تكون 3 سنوات لمرحلة التصميم و4 سنوات للتنفيذ .

وأوضح صادق أن تصميم الحرم الطبي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يتكون من عدة حزم منها حزمة البنية التحتية وحزمة الكليات وحزمة المستشفى وهذه الحزم تم الاتفاق على تصميمها خلال 3 سنوات ، وسوف يتم أولاً طرح حزمة البنية التحتية التي من الممكن أن لا تأخذ كامل المدة وسيتم البدء بالتنفيذ مباشرة أثناء الانتهاء من مرحلة التصميم ولا ننتظر انتهاء باقي الحزم.

وعن مميزات الحرم الطبي كشف عن أهم ما يميز الحرم الطبي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية أنه المشروع الأول في الكويت الذي يحتوي على حرم شامل يخدم منتسبيه كمدينة تعليمية ، كما هو الحال في الدول الأوروبية وأميركا، أن يتم إنشاء حرم طبي تجتمع به كل التخصصات الطبية والتعليمية في نفس الوقت، موضحاً أن الفكرة أتت بأن يكون حرم شامل مستقل بذاته يعتمد على جميع المتطلبات بداخله من الناحية التعليمية والتنفيذية والعملية.

وأشار د. صادق إلى مكونات الحرم الطبي الذي يحتوي على كل الكليات الطبية وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الطب المساعد وكلية الصحة العامة، مضيفاً بأن هناك خطة مستقبلية بما يسمى بـ (التوسع المستقبلي) لإنشاء كلية التمريض ومن الممكن أن يعاد النظر في مكونات التوسعة المستقبلية، وأشار أيضاً إلى أن الحرم الطبي يحتوي مستشفى تعليمياً متخصصاً يسع لـ 700 سرير، ومراكز بحثية، وسكن أعضاء الهيئة التمريضية وأيضاً سكن لمرافقي المرضى.

وفيما يخص تصميم مشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية قال إن هناك تحالفا لجهاز مكون من 5 شركات مسؤولة عن تصميم كل مكونات المشروع، وتم اختيار شركات متخصصة لتشعب مكونات هذا المشروع لتواكب هذا التشعب في كل المجالات وأضاف بأن من هذه الشركات شركتين ذات طابع معماري تصميمي وشركتين ذات طابع تقني وهندسي، ويتم توزيع العمل من خلال الائتلاف الذي تمثله الشركة الرئيسية عن طريقها يتم التعامل مع هذا التحالف لتقليل الجهود المبذولة في متابعة المقاولين. وكانت جامعة الكويت قد وقعت عقد اتفاقية دراسة وتصميم والإشراف على مشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع ائتلاف المستشارين العالميين والذي يضم: المستشار العالمي الرئيسي بيركنز ايستمان، والمستشار العالمي اناد اركتيكتس، المستشار العالمي أروب - الولايات المتحدة الأميركية، المستشار العالمي تيد جاكوب انجنيرنج جروب، والمستشار المحلي دار استشارات الجزيرة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي 2018.

