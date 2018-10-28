وطن النهار

أكد وزير الصحة د. باسل الصباح ان مركز حوادث وطوارئ مدينة صباح الأحمد بمنطقة الأحمدي الصحية، تم تصميمه وتنفيذه وتجهيزه ليصبح بمثابة مستشفى مصغر، لاستقبال ورعاية الحالات الطارئة والحرجة والحوادث وإنقاذ الحياة، مبينا ان الأداء والخدمات المقدمة يتكاملان به مع الأداء بمستشفى العدان.

وقال الصباح على هامش افتتاح المركز، ان المشروع سيحقق نقلة نوعية وغير مسبوقة بمنظومة الإسعاف والطوارئ والرعاية العاجلة، وبما يتفق مع رؤية الوزارة والتزاماتها، للعمل على خفض معدلات الوفيات والمضاعفات بسبب الحوادث والطوارئ والاعباء المترتبة عليها، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، والاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

وبين ان المركز يقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويتكون من غرفتين لفحص الحالات الطارئة، ووحدة للملاحظة تحتوي على 9 أسرة للرجال ومثلهما للنساء و8 أسرة للأطفال، وغرفة لطوارئ العظام،وأخرى للعمليات وقسم للأشعة، ومختبر، وغرفة انعاش تحتوي على 5 أسرة، فضلا عن الصيدلية ومركز إسعاف وتدريب على إنقاذ الحياة مجهز بالكامل، لتدريب الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية الصحية وصقل مهاراتهم ومستوى أدائهم للقيام بالإنعاش القلبي الاساسي والانعاش القلبي المتقدم وإنقاذ الحياة.

وقال الصباح ان المركز يطبق نظام فرز وتصنيف المرضى، بحسب المعايير الكندية لتصنيف الحالات بالطوارئ، كما تم تزويده بالكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة والفنيين، فضلا عن تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات والمستلزمات الطبية،ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية المراعية لمعايير منع العدوي وسلامة المرضى.

واكد انه على ثقة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين، الذين سيتحملون مسؤولية الإدارة، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة الشاملة المتكاملة، المراعية لمعايير الجودة وحقوق المرضى والتي تتفق مع احتياجاتهم، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار الوزير الى أن مثل هذه التجربة ستتكرر مستقبلا في المنطقة الشمالية، موضحا ان مدينة صباح الاحمد ستشهد ان خلال المرحلة المقبلة تشييد وبناء مستشفى بسعة 600 سرير، ويتضمن جميع التخصصات الطبية، مبينا ان المركز الذي تم افتتاحه يحتوي على مهبط للاسعاف الجوي، لضمان التعامل السريع مع المصابين والحوادث.

بدورها، اشادت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، لافتتاح المركز الصحي في مدينة صباح الاحمد السكنية، لافتة الى ان استكمال الجهات الحكومية وتشغيل الخدمات التابعة لها، يسير على قدم وساق.

واوضحت ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في تسليم المباني العامة للجهات المسؤولة لتشغيلها، مشيرة الى ان المؤسسة سلمت 255 مبنى حكوميا، وجار تسليم 61 في القريب العاجل.

