وطن النهار

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي عن تنفيذ المرحلة الجديدة من خطتها لاستكمال منظومة مواردها البشرية وتوظيف مجموعة من الكوادر الطبية والإدارية لتلبية احتياجاتها المستقبلية، مبينا ان هذا يأتي تزامنا مع تشغيل مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية خلال هذا العام والتي تتولى علاج المقيمين في الكويت.

واكدت على انهاء ضمان استعداداتها وأنجزت جميع المتطلبات الفنية والإدارية والبشرية المطلوبة وأكملت فعليا نسب عالية من احتياجاتها الوظيفية إيذانا بتشغيل المرحلة الأولى من المشروع التي تغطي محافظات الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واستكمالا لبرنامج عمل خطط وبرامج التوظيف في الشركة يخضع الترشيح للوظائف الطبية التي أعلن عنها لمجموعة من المعايير المهنية الدقيقة والتي تشترط اعتماد المجموعة العالمية داتافلو المختصة بالتحقق من المصادر الأصلية للوثائق والبحث في أصل الشهادات والمؤهلات للمرشحين للتأكيد على توفير أعلى مستوى من التنظيم الوظيفي وضمان امتلاك الأطقم الطبية للمهارات والقدرات المطلوبة،

وشددت على ان يمر المرشحون بشكل عام بسلسلة من المقابلات المهنية وأحيانا بعض الاختبارات الفنية للتأكد من توظيف أفضل الكوادر التي تستطيع تحقيق خطط واستراتيجيات الشركة التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي باعتبارها أحد المشاريع الرئيسة في خطة التنمية للكويت.

وقالت يجري التقديم على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.dhaman.co أو من خلال صفحة التوظيف مباشرة careers.dhaman.co والتي يستطيع المتقدم من خلالها تصفح الشواغر المطلوبة وشروط التقديم والخبرة وإدراج السيرة الذاتية وكذلك متابعة حالة طلبه.

وبينت ان مستشفيات الضمان الصحي هي نموذج تنموي فاعل للشراكة بين القطاعين العام والخاص تم تأسيسها ضمن خطة تنمية الكويت في عام 2015 بناءً على مرسوم برغبة أميرية أقره مجلس الوزراء في عام 2010. تهدف شركة ضمان إلى تطوير وتنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بمجال الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية في الكويت، وتسعى أن تحوز على مكانة رائدة في الكويت ومنطقة الخليج.

