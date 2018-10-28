وطن النهار

أصدرت جمعية التمريض الكويتية بيانا صحافيا طالبت فيه وزير الصحة د. باسل الصباح بالتحقيق فيما يحدث في إدارة التمريض من تجاوزات وتشويه واضح لصورة الهيئة التمريضية.

واعتبرت الجمعية أن هناك أموراً واضحة لا يمكن السكوت عليها من أهمها الخلاف الذي دار في الإدارة بين المراقبين والإداريين في الإدارة من جهة وبين مديرة التمريض من جهة أخرى وانتقل الأمر أمام الوكيل المساعد لوزارة الصحة فواز الرفاعي والذي واجههم جميعا بما يحدث وقد تطور الأمر في مكتبه بين الجميع نتيجة أن مديرة الإدارة لديها إصرار على تهميش هؤلاء، الأمر المؤسف أنها انتدبت ممرضة من الفروانية تحصل على جميع البدلات والمميزات لتعمل لديها في السكرتارية وهذا مخالف للقانون.

وأشارت جمعية التمريض إلى أن هناك تجاوزات واضحة في إرسال الممرضين والممرضات لمرافقة المرضى أثناء سفرهم للعلاج في الخارج، حيث تقوم بإرسال ممرضين يعملون في العيادات الخارجية مع حالات خطرة وهذا من الناحية المهنية لا يجوز حتى وان كان فرد التمريض متمرس، حيث إن المريض يحتاج إلى عناية ومن المهم أن يرافقه ممرض يمارس العناية التمريضية الفائقة يوميا، وعندما واجهها الوكيل المساعد بهذا الأمر قالت أنا المسؤولة، وهذا لا يتوافق مع العناية والحفاظ على صحة المرضى، بالإضافة إلى أنها كثيرا ما تقوم بإرسال ممرضين وممرضات غير كويتيين ومن المفترض أن تكون الأولوية للكويتيين.

