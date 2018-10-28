وطن النهار

واصل منتسبو ادارة التوعية والارشاد (الوعاظ والواعظات) أنشطتهم الدعوية في مختلف قطاعات المجتمع ففي مستشفى الصباح أقامت إدارة التوعية والإرشاد قسم الواعظات محاضرة بعنوان (وما بكم من نعمة فمن الله) للداعية صفاء عابدين أكدت فيها على أن فضل الله تعالى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وسلطت الضوء على ضرورة نسب النعم إلى الله تعالى والتعلق به وترك ما سواه من أسباب على اعتبار أنه مسبب الأسباب ومسخرها وأيضا حثت الحضور على فضل التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب لأن من كمال توحيد الله الإيمان بأن الله هو المنعم لكل نعمة ظاهرة أو باطنة ولابد من إفراده بالشكر والحمد وقد تنوع الحضور بين كادر طبي وتمريضي ومهني. فيما أقام قسم الوعاظ بإدارة التوعية والارشاد محاضرة بعنوان حب الأوطان من الايمان في متوسطة النجاة بنين بمنطقة السالمية القاها الشيخ شحتة محمد ما كان لها أثر طيب وتفاعل إيجابي من الحضور الطلاب خاصة بعدما تم فتح باب النقاش مع الحضور وتلقي اسئلتهم والاجابة عليها وقد تم تكريم الشيخ المحاضر من إدارة المدرسة في نهاية المحاضرة.

