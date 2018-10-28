وطن النهار

انطلقت صباح امس، حملة «الكويت تستاهل» برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتوزيع 100 ألف نسخة من الموسوعة الاملائية للصغار من تأليف مدير مركز الابداع اللغوي الاستاذ حمزة الخياط، حيث شهد توافد آلاف المواطنين على مقر المركز في الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية لتسلم الموسوعة، وسط اجراءات تنظيمية بالتعاون مع وزارة الداخلية والكشافة الكويتية.

بهذا الصدد، قال مدير مركز الإبداع اللغوي ومؤلف الموسوعة الإملائية للصغار حمزة الخياط: ان «الحضور الكبير اليوم دليل على حرص واهتمام المجتمع الكويتي بالتعليم، مضيفا تجمع اليوم (أمس) يعتبر اكبر تجمع على مستوى الكويت والوطن العربي في سبيل القضاء على التعثر الدراسي في اللغة العربية».

وأضاف: إن «الكويت تحتاج الى تعليم افضل مفيد لأبنائهم، ومن هذا المنطلق اشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه للموسوعة وطباعة 100 الف نسخة لتوزيعها على الطلبة الكويتيين والوافدين والبدون، كما أشكر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لدوره في مساعدتنا وتشجيعنا في توزيع الموسوعة اضافة الى دور رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا وحرصها على دعم مركز الإبداع اللغوي».

وأشار الخياط إلى ان الموسوعة الإملائية للصغار اول موسوعة في الوطن العربي تتميز بالتشويق والإثارة والمتعة العقلية والتسلية بما يواكب طفل اليوم طفل «الإنترنت» الذي لا يحتاج الى كتاب تقليدي لا يناسب البيئة الذكية التي يعيش فيها الطفل حيث لابد من توفير وسيلة تشويق في الكتاب للطالب لتجذبه ويركز عليها، مبينا في الوقت ذاته ان الموسوعة الإملائية عبارة عن 7 اجزاء كل جزء يتكون من 70 صفحة صنعت لإهدائها الى الأسرة الكويتية ، ولتحقق اثرها نطلب من الأب والأم الجلوس مع ابنائهم نصف ساعة يوميا».

واوضح الخياط ان الموسوعة تم تأليفها خلال سنة ونصف تقريبا وتم تأليفها بشكل يواكب التعليم الحديث واحتياجات الطفل العصرية ويناسب المجتمع والبيئة المحيطة به، معلنا عن توفير كتاب «تعلم الهمزة من حمزة» قريبا والمشتمل على 500 صفحة والذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي في تعليم الهمزة الإملائية».

من جانبه، اعرب وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار عن سعادته بحضور حفل توزيع الموسوعة الإملائية للصغار والإقبال اللامحدود من الشعب الكويتي واولياء الأمور للحصول على نسخة منها ونشكر الأستاذ حمزة الخياط على دعوته الكريمة اليوم للمشاركة في توزيع الموسوعة الإملائية للصغار «القيمة» وتشرفنا بالحصول على نسخة منها في وزارة التربية.

واكد ان وزارة التربية تحرص على دعم الخبرات القيمة التي تسهم في نمو فكر الطلبة وتحفيزهم على الدراسة وتسهم التربية ممثلة في وزير التربية د. حامد العازمي في تشجيع هذا النوع من الخبرات عبر التعاون معها حيث سيتم التعاون مع الأستاذ حمزة الخياط في التأليف والإشراف على مناهج وزارة التربية.

وأضاف: «ستعمل وزارة التربية على دعم فكرة انشاء اكاديمية لصعوبات التعلم والتي اعلن عنها الأستاذ حمزة الخياط في حال موافقة مجلس الوزراء على انشاء اكاديمية لصعوبات التعلم وذلك بالتنسيق مع وزير التربية د. حامد العازمي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».

بدوره، قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية والأنشطة التربوية فيصل مقصيد، ان الأعداد المهولة من المتواجدين في مركز الإبداع اللغوي اليوم دلالة على تعطش المواطنين للحصول على نسخة من الموسوعة لتحسين الجانب الإملائي في اللغة العربية، مشيرا الى ان هذا الواقع يدل على رغبة المواطنين الإيجابية في اثراء ابنائهم بالثقافة العلمية، اضافة الى رغبتهم في تطوير ابنائهم الطلبة خاصة في مادة اللغة العربية.

وشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمبادرته وتكفله بطباعة هذه النسخ وتوزيعها على ابنائه المواطنين، والشكر موصول للاستاذ حمزة الخياط على جهوده خلال فترة طويلة لإعداد هذه المادة العلمية خدمة لأبنائنا الطلبة خاصة في جانب اللغة العربية منذ الصغر .

واضاف: أننا «نتطلع لمزيد من التعاون مع الخبرات الإيجابية الذين يضعون بصمتهم لتطوير العملية التعليمية واثرائها بمختلف المجالات، مبينا ان مناهج وزارة التربية تتطور باستمرار لاسيما وان هناك شراكة مع البنك الدولي ولكن لمسات اهل الميدان التربوي والمتقاعدين مهمة في اثراء المناهج، فالموسوعة الإملائية لا تغني عن المناهج التعليمية ولكنها عملية مساعدة في تطوير اللغة العربية.

وقال: إن العملية التعليمية شراكة مع المجتمع المحلي والمؤسسات لتطويرها، مؤكدا ان وزارة التربية عقدت اجتماعات متعددة سابقة مع الأستاذ حمزة الخياط للتعرف على فكرته في الموسوعة، كما انه سيكون شريكا اساسيا1 في وزارة التربية حيث سيعمل كمستشار فني في توجيه اللغة العربية لتطوير هذه المادة خلال الفترة المقبلة».

واشار مقصيد الى ان تعاون الحركة الكشفية اليوم مع مركز الإبداع اللغوي جاء بتعاون وتنسيق مسبق ما بين قطاع التنمية والأنشطة التربوية والأستاذ حمزة الخياط وما نشهده لدورهم اليوم يعكس دور الكشافة في العمل التطوعي والانساني ويسجل لهم دورهم في تنظيم عملية التوزيع بتنظيم طوابير النساء والرجال داخل صالة الاستقبال ومساهمتهم في عملية التوزيع، اضافة الى تعاونهم خارج اسوار الجمعية لتنظيم الحركة المرورية ونثمن دورهم المشكور على جهودهم المبذولة».

من جانبها، اعربت رئيس الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية لولوة الملا، عن سعادتها بالنتائج التي حصل عليها الأستاذ حمزة الخياط في توزيع الموسوعة الإملائية على الأهالي وذلك نتاج جهد وعطاء مبذول على مدار سنوات، مشيرة الى أن الأستاذ حمزة لديه قبول كبير من الطلبة واولياء الأمور منذ كان معلماً في وزارة التربية ما جعلنا نحتويه».

وأضافت: «في البداية قام الخياط بعقد فصول صيفية الى ان افتتحنا مركز الإبداع اللغوي الذي سجل لديه قائمة انتظار للطلبة لمدة سنة وما نشهده اليوم يثلج الصدر لاسيما واننا نشهد ان لغتنا العربية تضعف لأسباب كثيرة ولكن أصبحنا اليوم متلهفين لتعليم اللغة ونفتخر بهذه النتائج وندعم استاذ حمزة الخياط في الحفاظ على اللغة العربية».

وزير التربية هنأ الخياط

تواصل وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي «هاتفيا» مع الاستاذ حمزة الخياط لتهنئته بنجاح الموسوعة الاملائية وثمن جهوده الجبارة التي قدمها لابنائنا الطلبة ووعد بإيصال المشهد الناجح والتسابق الجبار للحصول على الموسوعة الاملائية للصغار من قبل المواطنين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واعتذر عن عدم حضوره لارتباطه في اجتماع خارجي، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح في مواصلة عمله مع وزارة التربية