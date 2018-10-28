وطن النهار

أكد عميد كلية العلوم الإدارية د. مشاري الهاجري أن كلية العلوم الإدارية تعتبر من الكليات الرئيسة والرائدة بجامعة الكويت ومن أوائل الكليات التي تم إنشاؤها بعد إنشاء الجامعة، حيث تم إنشاء الكلية بداية عام 1967 ككلية تجارة واقتصاد وعلوم سياسية واستمرت بهذا الاسم إلى أن تم تغيير الاسم والمحتوى في عام 2005 إلى كلية العلوم الإدارية، مبيناً أن عدد الطلبة في الكلية يبلغ 3000 طالب وطالبة تقريباً، وعدد أعضاء هيئة التدريس فيها أكثر من 120 كما يوجد بالكلية عدد كبير من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين الإداريين. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من خريجي الكلية تقلدوا مناصب قيادية كبيرة، منهم من خدم في الخدمة العامة في وظائف ومناصب عليا في الدولة، وعدداً كبيراً منهم استلم أيضاً مناصب عليا في إدارة شركات في القطاع الخاص، فكلية العلوم الإدارية تعتبر دائماً سباقة في تزويد الاقتصاد الكويتي والمجتمع الكويتي بخريجين في مجال الإدارة والاقتصاد والشؤون المالية.

وبين د. الهاجري أن الكلية تستمر في تقديم برامج أكاديمية على مستوى عال وهذه شهادة من منظمات دولية في برامج البكالوريوس والماجستير، حيث أصبح هناك نمو وتطور في عدد برامج الدراسات العليا التي يتم تقديمها الآن بالكلية، حيث توجت هذه البرامج منذ عام 2005 بالاعتماد الأكاديمي من قبل أرقى منظمات الاعتماد الأكاديمي في العالم وهي الجمعية الدولية لتطوير إدارة الأعمال AACSB. وأضاف أن الكلية مستمرة بصيانة هذا الاعتماد والمحافظة على ما توصلت إليه بطريقة تعكس جودة مقرراتها وبرامجها الأكاديمية التي تقدمها ورصانة بحثها العلمي وتميز البرامج التدريسية التي تقدمها الكلية، حيث إن الاعتماد الأكاديمي يسهم بشكل كبير على رفعة راية واسم الكلية على الصعيد العالمي وبالمؤتمرات الدولية. ذكر د. الهاجري أن الكلية تهتم بزيادة وتلمّس احتياج سوق العمل ومحاولة استشفاف آرائهم حول البرامج التي يحتاجها السوق والتي من الممكن إضافتها إلى مجموعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، وكذلك متابعة الممارسات والتجارب الأخرى في الجامعات المرموقة عالمياً ومتابعة التعليم للعلوم الإدارية ومعرفة ما هي اتجاهاتها الحديثة، كما تحرص الكلية دائماً على تطوير البرامج الأكاديمية التي تقدمها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل فدائماً توجد علاقة متواصلة مع ديوان الخدمة المدنية والمنظمات التابعة للقطاع العام، متمنياً أن يكون هناك تواصل دائم مع مؤسسات القطاع الخاص كون كلية العلوم الإدارية تعتبر من أكثر الكليات التي تخدم القطاع الخاص. وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة ستطرح كلية العلوم الإدارية برامج أكاديمية جديدة مطلوبة في سوق العمل الكويتي، والكلية بصدد العمل على إنشاء برنامج دراسات عليا لدرجة الدكتوراه في العلوم الإدارية. ولفت د. الهاجري أن هناك توجه جديد لدى الكلية وهو تعزيز روح المبادرة لدى الطلبة لبدء مشاريعهم الخاصة وهذا يتماشى مع خطط الدولة بشكل عام في تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الكلية لديها خطط فيما يتعلق بتواصلها مع المجتمع المحيط بها من جهات حكومية، وعلى سبيل المثال تم التواصل مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومؤسسات الكويت للبترول.

