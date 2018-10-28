وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أول من أمس الجمعة عن طرح 13 مشروعا جارٍ ترسيتهم وأخذ الموافقات اللازمة تمهيدا لتوقيعهم.

وقال المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان في تصريح صحافي ان المشاريع المطروحة (مشروع امتداد الدائري السابع وامتداد السالمي والطريق الاقليمي الشمالي وتطوير طريق المطلاع اضافة الى المرحلة الثانية والثالثة من جنوب السرة).

وأشار الحصان الى مشاريع قيد التصميم بانتظار طرح مناقصاتها خلال الفترة المقبلة وهي مشروع تطوير طريق الفحيحيل والدائري الثاني والدائري الثالث وشارع دمشق وتطوير الدائري الرابع اضافة الى بعض التقاطعات على طريق الملك فهد وغرب عبدالله المبارك باتجاه طريق كبد.

ولفت الى مشاريع الهيئة المقبلة وهي تطوير طريق الظهر واستكمال المرحلة الأخيرة من الدائري الاول التي تربط بين كل من مسجد الدولة الكبير وقصر العدل ومنطقة الصليبية ومنطقة النعائم الصناعية. وكانت (هيئة الطرق) أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة مشيرة الى اعتماد 500 مليون دينار لهذه المشاريع.

