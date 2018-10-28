وطن النهار

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان مشاركة جمعية المحامين في برنامج المدارس في نسخته الثامنة للعام الحالي يأتي من منطلق مسؤولياتها المجتمعية، في نشر التوعية القانونية المجتمعية من خلال استقبالها عددا من طلاب المدارس المشمولة بالبرنامج وتنظيم ندوات تخصصية مشتركة والقاء محاضرات توعوية بيئية قانونية». وقال عضو مجلس ادارة الجمعية نواف المويل في تصريح صحافي انه في اطار بروتوكول التعاون بين الجمعية وجمعية المحامين، دشنت الجمعيتان خطة عمل برامجية لنشر دور منظمات المجتمع المدني في تطبيق قانون حماية البيئة، ونشر التوعية بين فئة الطلاب من منتسبي المدارس المشمولة في «برنامج المدارس الخضراء»، وذلك من خلال تنظيم ندوة طلابية موسعة شارك بها كوادر من شرطة البيئة للتعريف بقانون حماية البيئة. وبين أن قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 يحمل النصوص والتشريعات القانونية التي تناولت مفهوم البيئة والمحافظة عليها مع تحديد ضوابط وحدود استغلالها واستعمالها وتنظيم القانون بالعقوبات التي شكلت ابعاد جديدة في مفهوم القانون البيئي. وأوضح أن «البرنامج، تنظمه الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للبيئة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، فضلا عن جمعية المحامين متمثلة في لجنة الدفاع عن البيئة وذلك للتوعية بقانون حماية البيئة، يتضمن العديد من الموضوعات والفعاليات والنشاطات في مجالات التوعية البيئية، والتي تسهم في تنمية وتعزيز المواطنة الفعالة لدى النشء، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي. كما تعمل الجمعية على اثراء البرنامج وتعزيزه بالموضوعات المستجدة في العمل البيئي الوطني، عاما تلو الآخر، تحقيقا للمزيد من الفائدة المرجوة».

سياسات وقوانين

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع عن البيئة بجمعية الكويتية المحامي فهد البدر أن «ضبط المفاهيم المتعلقة بقضايا حماية البيئة ودور المجتمع المدني في تعزيز حمايته وابراز خطورة المشكلات البيئية وضرورة معالجتها وتدعيم البحث العلمي في مجال القانون البيئي وتمكين الطلبة من تطبيق القانون وتشجيع الحملات الطلابية للتوعية بقانون حماية البيئة، والمساهمة في وضع تصورات عملية لتقليل المشكلات ووضع حلول تطبيقية من قانون حماية البيئة وامكانية الاستفادة من تجارب الدول الخليجية المجاورة».

قانون البيئة

وأضاف البدر ان القانون يشجع المجتمع المدني في المادة (172) بالنص «يجوز لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء الى الاجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ احكام قانون البيئة» وذلك من خلال الاتصال المباشر على رقم عمليات وزارة الداخلية 112، ويطبق القانون 21 مادة في القانون تطبق بشكل مباشر على الفرد وقد يقع في مخالفات جسيمة نتيجة ممارسات بسيطة وعلى سبيل الذكر: «يمنع اقامة أي مشروع أو توسعة نشاط قائم الا بعد اجراء دراسة مردود بيئي والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 50 الف دينار، وكل من يلقي القمامة او المخلفات في الاماكن غير المخصصة لذلك يعاقب بغرامة تصل الى 500 دينار، وكل من يوصل المخلفات الصحية أو الصناعية السائلة مع الشبكات العامة للأمطار يعاقب بغرامة تصل الى 50 ألفاً والحبس لمدة تصل الى 3 سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة بغرامة تصل الى 5 الاف دينار مع الزامه بازالة المخالفة، ويمنع الرعي أو القيام بأي نشاط زراعي من شأنه أن يؤثر على الغطاء النباتي والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 5 الاف دينار».

وأوضح البدر: «كل من يتلف النباتات والأزهار يعاقب بغرامة تصل الى 5 الاف دينار، وممنوع التدخين في الاماكن العامة ووسائل النقل العام والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 100 دينار، والزام جميع الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة والمخالف يعرض مدير المنشأة لغرامة تصل الى 5 الاف دينار، ويمنع نشر أو اشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 50 الف دينار، ويمنع صيد الكائنات البحرية أو اقامة الحضور أو مزارع الأسماك في جون الكويت والمخالف يعاقب بالحبس تصل الى 3 سنوات وغرامة تصل الى 50 ألف دينار. أو باحدى هاتين العقوبتين، ويمنع صيد أو قتل أو حيازة الكائنات الفطرية البحرية والبرية أو المساس بصغارها أو بيضها والمخالف يعاقب بالسجن لمدة تصل الى سنة وغرامة تصل الى 5 الاف دينار. أو باحدى هاتين العقوبتين».

المدارس الخضراء

وقال المويل عضو مجلس ادارة جمعية البيئة ان برنامج «المدارس الخضراء» يشمل جميع المراحل الدراسية ما عدا رياض الأطفال، مشيرا الى انه سيتم استقبال رغبات الاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل الالكتروني عبر موقع الجمعية الالكتروني www.keps.org.com، وتكون أوقات الزيارات خلال الفترة الصباحية، كما انه سيتم التنسيق مع المدرسة على موعد وعليها تقوم المدرسة بالحصول على موافقة جهة الاختصاص القيام بهذه الزيارة.

