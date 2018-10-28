وطن النهار

لندن - «كونا»: كرَّم الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية أول من أمس الجمعة نائب الرئيس رئيسة لجنة المهندسين الشباب في الاتحاد المهندسة الكويتية زينب القراشي الى جانب اعضاء المجلس التنفيذي تقديرا لجهودهم واسهاماتهم. جاء ذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تزامن انعقادها مع المؤتمر الدولي للمهندسين الذي اختتم أعماله أول من أمس الجمعة بعد ان ناقش الخبراء على مدى خمسة ايام دور المهندسين في تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقالت القراشي في تصريح لـ (كونا) ان تكريمها الى جانب أعضاء المجلس التنفيذي يؤكد التقدير والترحيب العالميين بدور المهندس الكويتي وجهوده في أعمال اللجان ويعمل من جهة اخرى على تعزيز دور المهندسين الكويتيين على الساحتين الاقليمية والدولية. وذكرت ان المشاركة الكويتية الواسعة في أعمال المؤتمر العالمي بلندن لقيت ترحيبا واسعا من المجلس التنفيذي للاتحاد معربة عن اعتزازها بما يقوم به المهندسون الكويتيون في أروقة المنظمة الدولية. وأوضحت القراشي أن مشاريع المهندسين الكويتيين الشباب لاقت اهتماما واسعا من قبل المشاركين ولاسيما المشاريع الخاصة بانشاء وحدات سكنية في أكبر مخيمات اللاجئين في افريقيا.

