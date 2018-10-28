وطن النهار

دعت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية صباح الأحمد التراثية أصحاب الحرف الشعبية والمقتنيات القديمة الى تسجيل أنشطتهم تمهيدا لانطلاق فعاليات القرية التي ستفتح الأبواب أمام روادها من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا الجانب قال مدير قرية صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي في تصريح صحافي إن التجهيزات متواصلة على جميع الأصعدة سواء على مستوى مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي أو فعاليات القرية التراثية.

وأضاف اننا نرحب بكل أصحاب المقتنيات القديمة والحرف الكويتية الشعبية والأفكار الشبابية والتطوعية الذين يرغبون بالمشاركة في أنشطة القرية بموسمها القادم، لافتا الى أن القرية تعمل على احياء الموروث الشعبي الكويتي كل عام من خلال ابراز عدد من الفعاليات التي تحاكي عبق تراثنا الأصيل.

وثمن الشلاحي التعاون من قبل عدة جهات حكومية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، هيئة الشباب، هيئة الرياضة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، هيئة الصناعة، المطافئ، ووزارات الاعلام والداخلية والصحة والبلدية والشباب وغيرها.