وطن النهار

اعلنت هيئة ملتقى الاعلام العربي عن تنظيم فعاليات ملتقى الاعلام والتكنولوجيا والاتصال في النسخة الثالثة، والمقرر انطلاقه في الفترة من 5 الى 6 نوفمبر القادم، بالتعاون مع وزارة الاعلام والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمعهد العربي للتخطيط، والجمعية الكويتية للاعلام والاتصال، واكاديمية الاعلام المتكامل، وبرعاية شركة زين للاتصالات المتنقلة، وبيت التمويل الكويتي، والخطوط الجوية الكويتية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في قطاعات التكنولوجيا والاتصال الحكومية والخاصة، وعدد من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرات، اضافة لمنتجين مستثمرين في صناعة الاتصال والتكنولوجيا والاعلام على المستويين المحلي والدولي.

وقال ماضي الخميس الامين العام للملتقى الاعلامي العربي في بيان له «ان الملتقى يضم في دورته الحالية عدداً من ورش العمل تناقش طرق وأساليب العمل لتنظيم وسائل التكنولوجيا وذلك بالاستعانة بخبرات المشاركين من أصحاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية والعملية في مجالي الاعلام والاتصالات».

واضاف «ان جدول اعمال الملتقى لهذا العام يضم عدداً من المختصين في الشؤون الاعلامية والتكنولوجية، ويهدف لدراسة دور التكنولوجيا في نمو المؤسسات الحكومية والخاصة وتطورها، والأثر المباشر للثورة التكنولوجية على تغيير أسس ومفاهيم وأدوات العديد من الصناعات الأخرى، بجانب السعي نحو تنظيم وسائل التكنولوجيا التي تعمل عبر الانترنت ووضع أسس وقواعد حرفية ومهنية وتشريعية لعملها، اضافة لقياس التأثير المباشر والمتبادل بين الاعلام والاتصال وانعكاساته على جميع القطاعات الأخرى».