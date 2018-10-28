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العتيبي: صيانة 410 مساجد في الأحمدي

رضا رشدي
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الأحد 28 أكتوبر 2018

أكد مدير ادارة مساجد محافظة الأحمدي الدكتور أحمد العتيبي أن الخطة الشاملة لصيانة مساجد المحافظة وتهيئتها قبل موسم الشتاء بدأت منذ أشهر الصيف حيث شهدت مساجد الأحمدي طفرة كبيرة في صيانة المكيفات وقد أثنى رواد المساجد بهذا الجهد المبذول من قبل القائمين على الادارة وباشراف، مشدداً على أن مساجد الأحمدي هذا الصيف كانت محل اشادة من الجميع، فلم يعرف الحر طريقه الى مساجدنا.
وأضاف العتيبي في تصريح صحافي: كعادتنا دائماً باستباق الحدث قبل وقوعه والتعامل معه على الفور فقد أمر الدكتور أحمد العتيبي مدير الادارة بحصر جميع المساجد بالمحافظة والبالغ عددها 410 مساجد وتنفيذ خطة عاجلة وجذرية لاصلاح أسقفها ومعالجة مواضع الخرير بها وصيانة أرضيتها منعاً لتجمع مياه الامطار بها.
وتابع: لقد كانت جولاتنا التفقدية للوقوف على احتياجات المساجد، وتلبية مطالب الجماهير الغفيرة وطمأنتهم على سير الخطة الموضوعة لصيانة المساجد وقضاء شتاء آمن بحول الله محل ترحيب من الجميع.


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