وطن النهار

تزامنا مع ظروف اقليمية ودولية دقيقة يشرع بيت الامة ابوابه امام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الثلاثاء القادم ويرى المراقبون أن هذا الدور في غاية الدقة والحساسية ويحفل بقضايا شائكة كثيرة فى مرحلة مليئة بالتحديات تتطلب الكثير من الاستحقاقات، لاسيما وان بعض الملفات المطروحة كالعفو العام والمطالبة بعودة الجناسي والتقاعد المبكر والتنمية والاصلاح الاداري ومحاربة الفساد جميعها لا تحتمل ترف التهاون والتسويف بل تتطلب الحسم وفقا للاطر الدستورية وبما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.

المراقبون السياسيون رأوا كذلك ضرورة تعزيز العلاقة بين السلطتين بعيدا عن المساومات والصفقات السياسية لنتائجها السلبية على مستقبل الوطن مع وضع التطورات الاقليمية في عين الاعتبار لانعكاساتها على الداخل المحلي بما يتطلب التروي والحكمة في الطرح.

عميد كلية العلوم الاجتماعية الاسبق د. على الطراح قال ان دور الانعقاد المقبل يتزامن مع ظروف محلية واقليمية وعالمية معقدة تتطلب المزيد من التروي والحكمة لمواجهة التحديات التي نواجهها خاصة و ان الكويت جزء من محيط مضطرب ، نشعر احيانا ان بعض ما يطرح من قضايا يؤجج العلاقة ما بين السلطتين ونحن فى مرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التروى وكلنا ثقة بحكمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد فى ادارة دفة العلاقة بين السلطتين.

أما رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية د. وائل الحساوي فقال ان هناك قضايا شائكة كثيرة بانتظار دور الانعقاد القادم ولا ندري ماذا سيفعل بها النواب اذ هناك الاستجوابات التي يبدو انها ستنهال على الحكومة وما قد يصاحبها من طرح ثقة وغيره بالاضافة الى بعض القضايا الشائكة مثل قضية سحب الجناسي واصرار النواب على ارجاعها وما يصاحبها من ردات فعل تبدو قوية ما قد يتسبب فى تصادم السلطتين بالاضافة الى اسقاط عضويتي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش والتي ستشهد سجالا كبيرا بين النواب ولا ندري ما ستفضي اليه لذا اعتقد دور الانعقاد القادم يبدو ساخنا وهناك نواب يحضرون له كما قد تكون هناك تحركات لافشال المجلس والتعجيل بحله وهو ما لا نتمناه ولكن يبدو ان الساحة ستزداد سخونة وهناك الكثير من الاستجوابات قادمة ونسأل الله ان يلطف بنا.

قضايا شائكة

الى ذلك قال الاكاديمي والسياسي د . احمد المنيس انه امام المجلس والحكومة قضايا شائكة ومرحلة مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات ابرزها ، ملفات النواب المحكوم عليهم ، عودة الجناسي ، التقاعد المبكر ، التنمية الشاملة ، الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وهذه القضايا لا تحتمل ترف التهاون والتسويف ويجب حسمها وفقا للاطر الدستورية وبما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون. واشار الى انه يؤيد مفهوم تعزيز العلاقة الايجابية بين الحكومة والمجلس لكن بعيدا عن الصفقات السياسية التي قد تحقق مكاسب انية لكن تبقى اثارها ونتائجها السلبية ممتدة بما يضر بمستقبل الوطن واستقراره ومصالحه العليا على المدى البعيد، على سبيل المثال يجب الا تتهاون الدولة بملف الجنسية وتكون حازمة بتطبيق القانون واحترام سيادته بعيدا عن المقايضة السياسية والا ستكون النتائج وخيمة على مصداقية الحكومة وهيبة القانون. وشدد على اهمية ان تقدم الحكومة برنامج عمل واضح ومحدد متوافق مع خطة تنمية واقعية وباليات عالية الكفاءة وبرامج زمنية لتنفيذها ،وان يقوم المجلس بادوار الرقابة والتقويم والمحاسبة وسن التشريعات اللازمة لانجاح برامج العمل الحكومي.

تطورات إقليمية

بدوره أكد رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي ان دور الانعقاد المقبل من الادوار المهمة وخاصة فى ظل التطورات الاقليمية المهمة ولذلك يجب ان تكون هناك مساحة واسعة للنظر فى مثل هذه التطورات بحكم تأثيرها على الداخل الكويتي بالاضافة الى القضايا المطروحة على الساحة ومن المهم جدا النظر فيها واستعجالها وعدم تأخيرها لان المواطن ينتظر الكثير من هذا المجلس لان المرحلة الماضية كانت اقل من المتوقع لذا فهو ينتظر الكثير من المجلس فى دور الانعقاد المقبل.

ظواهر صوتية

ويرى الكاتب الصحافي صالح العنزي ان دور الانعقاد القادم وبالرغم من كل الاصوات النيابية التي توحي بانه سيكون ساخنا إلا إنني أؤكد ان المجلس سيستمر هادئاً في جوهره والاستجوابات او الاقتراحات الصدامية ستكون في الغالب مجرد ظواهر صوتية او شو اعلامي لن ينتج عنها شيء بل ان ضبط الايقاع سيكون دقيقاً ومتناغماً مع العمل الحكومي.

وتابع: اما بالنسبة لما يعتقده البعض بان الاستجوابات التي اعلن او سيعلن عنها لاحقا ستكون عوامل تصعيد بين المجلس والحكومة فانني أرى بعضها إما إبراء للذمة أو استحقاق شخصي وارى البعض الاخر حتى وان كان مستحقاً سيكون بلا اثر وبلا تداعيات بسبب الاصطفافات النيابية التي اتوقع ان يتم توظيفها حكومياً كما تم في دور الانعقاد الماضي وسيتجاوز الوزراء المستجوبون كل الاستجوابات التي سمعنا انها قدمت او ستقدم او التي لم نسمع عنها الى الان فقد نجحت الحكومة من خلال تشكيلتها الحالية التي تحاكي أسلوب المحاصصة في فرز بعض النواب لأنفسهم تلقائياً على أسس تتناغم مع التشكيل الحكومي بحيث ان لكل وزير فريقه الذي يقاتل دفاعاً عنه على اساس عائلي او قبلي او فكري او ربما مصلحي بعيداً عن المعايير التقييمية الموضوعية وهو ما يجعلنا نحكم على كل الاستجوابات بعدم وصولها الى طرح الثقة او عدم التعاون لأنها لن تؤدي للغرض الذي تقدم من اجله أو لأن الموضوعي منها لن يجد من يدعمه بالشكل الذي من الممكن ان يكون خطيراً على الوزير أما بخصوص الانجازات فلن يكون للمجلس الحالي انجازات كبيرة خاصة في القضايا المهمة مثل تعديل القوانين الضارة بالحريات او مشكلة الاسكان او البدون وحتى الانجاز الكبير الوحيد الذي يستحق الذكر وهو الديوان الوطني لحقوق الانسان فيحسب للمجلس السابق وللنائب السابق فيصل الدويسان على وجه الخصوص لا للمجلس الحالي. اما بخصوص قدرة المجلس على اصدار قانون عفو عام فأعتقد أن ذلك غير ممكن في دور الانعقاد الحالي لعدة اسباب اولها ان الحكومة غير مستعدة للعفو حالياً لأنها لا تملك تصوراً واضحاً يكرس الحالة الوطنية بشكل مقبول لدى الجميع وبالتالي لن تكون داعمة لاقتراح بهذا الخصوص وثانيها ان الظروف المحلية وحتى الاقليمية لا تساعد على اقرار عفو عام حقيقي وشامل يخدم الوطن لا فئة معينة من المواطنين وثالثها ان من يقدم اقتراحات للعفو عن أشخاص معينين دون غيرهم انما يضر بنفس الاشخاص اكثر مما ينفعهم لأن تجزئة العفو العام بشكل فئوي يجعل مصيره الرفض ويبرز الحساسية الشعبية من الانتقائية والاشخاص الداخلين فيها ورابعها ان الظروف السياسية التي احاطت بالمرحلة وتداعياتها مدخل مهم لفهم ما جرى ومدخل مهم ايضاً لتبرير بعض المخالفات القانونية التي نال بسببها بعض المواطنين عقابهم ومدخل مهم لتبرير العفو وخامسها وهو الاهم أن تبقى حالة العفو حاملة لمفهومها الانساني البحت بعيداً عن أي فهم سياسي لكي يكون العفو العام مبرراً لدى الجميع ويشمل الجميع دون وضع التبريرات السياسية للنعم او اللاء.

وختم بقوله: لكني ومع ذلك ارى ان الهدوء والعلاقة المتوازنة بين الحكومة والمجلس في هذا الدور أفضل من الصدام لأن الظروف المحيطة تتطلب وحدة الصف ما دام التأثير الايجابي غير ممكن وما دامت الانجازات الكبيرة غير متوقعة.

