آراء

تتجه الأنظار الى يوم بعد غد الثلاثاء والذي سوف يشهد جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد في مجلس الأمة ما يطرح السؤال حول طبيعة التعاطي القادم ما بين كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما أبرز الملفات الداخلية، بالاضافة الى القضايا الخارجية ولاسيما بعد ان أصبح مجلس الأمة لاعبا مهماً في السياسة الخارجية أيضاً؟

مما لاشك فيه ان جلسة الافتتاح سوف تشهد مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء، وعلى ما يبدو بدت رياح التراجع عن دعم الاستجواب تزداد بعد قرار الحكومة إعادة مجموعة من الجناسي المسحوبة، بينما تركت المجموعة الأخرى اما لجولة من المساومة السياسية الجديدة أو تواجه مصيرها اذا لم تكن ضمن الحسبة السياسية. الا ان استجوابات بقية الوزراء ماضية وهناك الكثيرون على القائمة الطويلة من الوزراء الذين سوف تطالهم الاستجوابات والتي سوف تنتهي الى لاشيء باستثناء تحقيق بعض المطالب والمكاسب للنواب المستجوبين.

والحقيقة ان من الأفضل لرئيس الوزراء ان يقوم باعادة النظر في أداء البعض من الوزراء ويكون استجوابه فرصة لتغيير بعض الوجوه ولاسيما الوزراء الذين يتكرر استجوابهم دون معنى، ما يشير إلى ان هناك اشكالية كبيرة في طريقة التعاطي ما بين كلا الجانبين، والتغيير سيساهم حتما في تعاون كلا السلطتين، فالتعليم والصحة والخدمات وغيرها لا تزال من سيئ الى أسوأ، بل ان أحد الاستجوابات المقدمة لنفس الوزراء دخلت في موسوعة «غينيس» كأكثر الاستجوابات طرافة، حيث ان النائب يصر مع افتتاح دور كل انعقاد على استجواب نفس الوزير ومحور الاستجواب لا يتغير وهو «أنت ليش حطوك وزير.. أنا مو بالعك».

بالتأكيد المشهد الخارجي لن يغيب عن الساحة البرلمانية، فهناك الانتخابات الأميركية وعلاقتها بالرئيس الأميركي، والأزمة القطرية، والملف الايراني النووي، والعلاقات الخليجية- الاٍسرائيلية ولاسيما بعد زيارة نتانياهو الى سلطنة عمان ولقائه السلطان قابوس حيث تمحور اللقاء حول الحديث عن اتفاقية السلام والملف الايراني، ما يعني ان الخليج سيكون حاضرا كبيرا في هذه الملفات القادمة والتي على ما يبدو ستحل قبل نهاية هذا العام.

