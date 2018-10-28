آراء

مؤشر الرضى المتدني لدعم الانتاجية في رؤية «كويت جديدة» ومستوى الخدمات في بعض كيانات الدولة من وزارات ومؤسسات وشركات للاسف مؤشرات لا نستطيع انكارها، ومحاولاتنا للنهوض تحتاج دراسة الخلل من خلال ثلاثة محاور، الامكانات والناس والآليات، وسأركز اليوم على موضوع الآليات والنظم لما تحتويه من الخلل الاكبر وتحتاج منا التركيز لصناعاتها بهدف اختيار اولويات الاعمال الصغيرة منها والكبيرة وتحديد المسؤوليات وأدوار الناس وتسخير إمكاناتنا لتنميتها، ونشهد الخلل اليوم في الفوضى الخلاقة في بعض الكيانات بسبب عدم وضوح الآليات والابتعاد عن مظلة عدالة الأنظمة والتي تفتح الأبواب للممارسات الخطأ وتضارب المصالح والمجاملات والمحاباة والواسطة وممارسات أخرى مهنية غير أخلاقية، حتى إن أثر تهميش الآليات وتأثير الشخصانية في القرارات نتلمسها بضياع الحقوق وعدم تحقيق العدالة عند البعض.

ونحلل بشكل أدق ونبدأ بتصنيف إدارات كيانات الدولة الى: طابع انتاجي وآخر خدمي. فالادارة الانتاجية يجب ان تكون قادرة على رسم الاستراتيجية وصناعة اطار واضح لقدرات الفريق وتطويره وتحديد المسؤوليات للوصول للاهداف المرجوة وكل هذه الحيثيات تحتاج الى مسؤول وفريق يتعامل بكل احترافية لدعم آليات النظم بكل عدالة لانجاز المشاريع وتحقيق المصلحة العامة. أما الإدارة الخدمية فتحتاج مراقبة مؤشر رضى العملاء والمراجعين وتسوق آلياتها الخاصة بانجاز المعاملات والخدمات بشكل يفرض الاحترام ويشعر العملاء بأن الخدمة تقدم بدون اي تمييز ولا تفريق .

نأخذ نفساً عميقاً،،

عندما نعمل باحترافية سنزرع الثقة عند كل اطراف العمل ومن المؤكد بأن الفساد سينحصر والعدالة ستتحقق وسنتدرج خطوة خطوة في تحقيق الاستراتيجية وتطوير الخدمات والوصول الى الطرق المثلى لاستثمار امكاناتنا وتطوير شبابنا، وعندما نرى الدول المتقدمة ونشاهد الآليات تقاد بشكل آني بواسطة الحكومة الإلكترونية والتي يجب ان تشعل عندنا الحماس فالكويت دولة صغيرة وتنظيم آلياتها بدون شك سيكون سهلاً اذا وجدت النوايا ووضعنا مصلحة الوطن في أولوية أعمالنا.

