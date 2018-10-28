آراء

كبرت مأساة المعاقين وزادت معاناتهم واستطال البحث عن حلول لمشكلاتهم التي تزيد يوماً بعد يوم فهؤلاء المعاقون هم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يبقون صرخة في ضمير الوطن كونهم مواطنين قادرين على العطاء والإنتاج ولا تقلل اعاقتهم من طموحهم الذي لا سقف له في خدمة وطنهم الكويت.

42 ألفاً منهم في الكويت وربما يزيد، كانوا مادة لعدد من النواب على تعاقب المجالس السابقة يحلمون فقط أن تعالج همومهم وشؤونهم ولا شيء أكثر فلا يسعون قيد انملة لعلاج مشكلاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ولم نقدم لهم سوى رفع شعارات نحن بعيدون كل البعد عنها ولا نطبقها بل ونتباهى باننا نرعى المعاقين الذين نص الدستور على رعايتهم ولكن للاسف نضرب بعرض الحائط نصوص القانون التي الزمتنا برعاية هذه الفئة التي تحتاج إلى كل دعم.

فقد فرض قانون الرعاية الاجتماعية التابع للهيئة العامة للمعاقين اعطاء كل معاق فوق 18 سنة معاشاً مناسباً يستطيع به ان يسد رمقه ويبعد عنه ذل السؤال والحاجة ولكن للاسف الشديد هذه الهيئة المنوط بها تطبيق القانون امتنعت عن صرف معاشات ذوي الاعاقة منذ أشهر عدة ولا نعرف ما سبب ذلك هل هو تعنت من قيادتها ومن القائمين على أمر الهيئة الذين ولا يدرون كم المعاناة التي يعانيها المعاق حيث إن موظفي شؤون الإعاقة تشعر وكأنهم في وادٍ اخر بعيداً عن الرسالة التي وجدوا من أجلها.

هذا المعاش هو أقل ما يجب ان يقدم لفئة تحتاج منا كل دعم ونحن لا نطمع في الحصول على باقي حقوق المعاق مثل القرض الاجتماعي وبدل خادم أو سائق للمعاق أو راتب للام أو زوجة المعاق وتخفيف ساعات العمل، كل هذه القرارات صارت حلما وترفا نعم يحصل عليها المعاق لكن بعد معاناة طويلة جداً، ناهيك عن أولوية المعاق في السكن الاجتماعي.

أين نحن من كل تلك الحقوق الواجبة علينا تجاه المعاقين بل أين نحن من أقل حقوقهم الواجبة لهم وهي المعاش البسيط الذي يحصل عليه المعاق والذي توقف منذ شهور طويلة ولا يتم صرفه لهم لاسباب نجهلها.

إن الاهتمام بذوي الاعاقة ليس كلاما معسولاً في الصحف وشعارات نفخر بها دون تطبيق وقرارات وقوانين على الورق فقط ولكن على أرض الواقع لا نجد لها أي أثر فالاهتمام بالمعاق يبدأ بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم على قدم المساواة مع الآخرين، اضافة الى العمل على نظام صحي متكامل للعلاج والتأهيل والعلاج الطبيعي بالمراكز الصحية والمستشفيات.

مئات من الدعاوى القضائية يومياً في جنبات المحاكم ضد شؤون ذوي الاعاقة حيث زادت في السنوات الاخيرة تجاوزات الهيئة ومازالت المحاكم تتداول هذه الدعاوى التي قدمت من قبل معاقين يشعرون بالظلم البين في عدم تطبيق القرارات وعدم صرف مستحقاتهم ولا ندري متى تقوم هيئة شؤون الإعاقة بإنصاف كل معاق كما هي رسالتها بدلاً من وضع المصاعب والالام فوق ظهور هؤلاء المعاقين الذين يحتاجون منا إلى كل رعاية واهتمام.

ان قوانين ذوي الاعاقة تحتاج من نائبي الامة الى دفعة لتحريكها وتطبيقها ومتابعتها والعمل على اختيار أشخاص متخصصين وعلى دراية بهموم وآلام المعاقين لتولي أمر هيئتهم ولا مانع إذا تولاها من يستطيع من هؤلاء المعاقين فأهل مكة أدرى بشعابها.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

